Polymarket оценил шансы квартета сборных на Кубок мира

Сайт Polymarket в процентах оценил шансы всех оставшихся на чемпионате мира — 2026 сборных на победу в турнире. Согласно оценкам платформы, специализирующейся на оценке вероятностей тех или иных событий, фаворитом ЧМ-2026 является сборная Франции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Сhampionat.com

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Вероятность победы французов на чемпионате мира перед полуфинальной стадией оценивается в 39%. Второе место с 22% занимает команда Англии. Испания имеет шанс выиграть турнир с 21% шансом. Меньше всех Polymarket оценил шансы национальной команды Аргентины — 18%.

Матч 1/2 финала ЧМ между сборными Франции и Испании состоится в среду, 15 июля. Начало встречи — в 00:00 времени Астаны.

Игра другого полуфинала между национальными командами Англии и Аргентины запланирована на четверг, 16 июля. Начало встречи — в 00:00 времени Астаны.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.