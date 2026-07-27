Главный арбитр финала ЧМ-2026 завершил карьеру

Об этом сообщил Словенский футбольный союз

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46-летний арбитр FIFA из Словении Славко Винчич, обслуживавший финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины, завершил свою судейскую карьеру, сообщает Kazpravda.kz

Винчич работал в статусе судьи FIFA с 2010 года.

Помимо финала ЧМ-2026, в своей карьере рефери обслуживал финал Лиги чемпионов UEFA сезона-2023/2024, а также финал Лиги Европы UEFA в сезоне-2021/2022.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Винчича лучшим рефери минувшего чемпионата мира.