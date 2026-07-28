Килиан Мбаппе написал письмо французским болельщикам

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе за собственные деньги купил целые рекламные полосы в ведущих французских газетах и разместил там открытое письмо под заголовком «Спасибо». Там, где обычно рекламируют духи, пароварки или новые автомобили, сейчас звучит благодарность, пишет журналист Алекс Дубас на своем аккаунте в соцсети Facebook

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Мбаппе сознательно отказался от обычного поста в соцсетях, чтобы в том числе обратиться к более взрослой публике. Да, финал для сборной Франции оказался неудачным. Но её капитан решил сам поставить красивую последнюю точку, не отдавая своё послание журналистам и алгоритмам. И вот что сегодня утром прочли французы за чашкой кофе в любимом кафе:

«Месяц сильнейших эмоций. Месяц, когда мы снова и снова превосходили самих себя. Месяц гордости за то, что носим цвета Франции. И прежде всего, месяц страсти. Той самой страсти, которая ведёт нас по полю и объединяет с вами, смотрите ли вы матч дома или болеете на стадионе. Именно это мы пережили вместе. Невероятную историю.

Мы возвращаемся домой без Кубка мира. Это больно, и боль эта утихнет не сразу. Я не собираюсь притворяться, что всё иначе. Я горжусь своей «Золотой бутсой», но рядом с Кубком мира она значила бы несравнимо больше. Возможно, мы были должны вам другой финал. Но мы не всегда можем выбирать, чем закончится история. Зато можем выбирать, сколько сил и сердца в неё вложить. Мы отдали всё. И этим вправе гордиться.

Спасибо моим товарищам по команде. Без их труда, рывков, передач, без того духа, который вёл нас от первого матча до последнего, я никогда не забил бы столько голов. Эта награда принадлежит всей команде не меньше, чем мне.

В детстве я мечтал лишь об одном: хотя бы раз сыграть на чемпионате мира. Теперь я участвовал уже в трёх, один из них выиграл, а на этом турнире мне выпала огромная честь быть капитаном своей страны. Я никогда этого не забуду.

Многие из вас не спали допоздна, а некоторые встречали рассвет, чтобы увидеть нашу игру за океаном. Вы смотрели матчи дома и в барах, с родными и друзьями, во Франции и далеко за её пределами. Другие были рядом с нами на стадионах, укутанные во французские флаги. Дети со звёздами в глазах. Мужчины и женщины разных возрастов, судеб и происхождения, объединённые простой радостью прожить этот момент вместе.

И вы ни на минуту не переставали в нас верить. Даже в самые тяжёлые минуты. Даже тогда, когда мы меньше всего заслуживали этой веры. Эту историю писали не только одиннадцать футболистов на поле. Её писали миллионы людей, и всех нас объединяла одна страсть.

Я уже сказал Дидье всё, что хотел сказать. Он знает. Спасибо ему, всему тренерскому штабу, физиотерапевтам, поварам, специалистам по физической подготовке, водителям и каждому, кто трудился за кулисами, почти незаметно для окружающих. Без них ничего этого не было бы. И спасибо всем, кто встречал и поддерживал нас по всей Америке.

В конце концов, футбол остаётся игрой. Игрой, к которой мы относимся предельно серьёзно и которую пытаемся постичь всю жизнь. Но всё-таки игрой. И в ней по-прежнему всё сводится к тому, с чего когда-то начинал каждый из нас: к мячу, воротам и желанию забить. Наверное, именно поэтому футбол так удивительно нас объединяет.

Этот чемпионат мира завершился, но история продолжается. Будут новые матчи, новые летние и зимние вечера, когда мы снова соберёмся вместе ради этой игры, с тем же неугасающим волнением.

Наш общий путь ещё далеко не закончен», - написал Мбаппе в письме.

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