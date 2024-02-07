Пора на ярмарку

Представители Центра внешней торговли КНР и алматинской Палаты торговли и инвестиций поделились опытом и рассказали казахстанским бизнесменам о выгодах от участия в ярмарке. По формату она похожа на ЭКСПО, но при этом имеет свои особенности, а также возможности и преференции, о которых и рассказали эксперты в области торговли и проведения крупных выставочных мероприятий.

Для участия в кантонском ­ЭКСПО приглашаются предприниматели Казахстана, проявившие заинтересованность и желание по­участвовать в ярмарке, которая по традиции проходит каждую весну и осень в Гуанчжоу. По словам директора Центра внешней торговли Китая Ма Фэнмин, 135-я Кантонская ярмарка разделена на три направления: «Передовое производство», «Качественный дом» и «Лучшая жизнь».

По окончании семинара китайская и казахстанская стороны подписали соглашение о корпоративном партнерстве.