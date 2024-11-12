Портрет Сакена Сейфуллина из лоскутных квадратов создали школьники из Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Учителя и учащиеся школы-гимназии № 80 имени Сакена Сейфуллина в Астане создали лоскутное полотно высотой 6 метров и шириной 4,5 метра с изображением великого казахского поэта и писателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На крупном полотне ручной работы изображён Сакен Сейфуллин. На создание работы потребовалось полтора месяца. Мастера использовали 2 700 квадратных лоскутков. Эта впечатляющая работа завоевала симпатию публики и стала одной из ценных достопримечательностей школы.

В городской администрации добавили, что учителя и учащиеся посвятили это произведение 130-летнему юбилею Сакена Сейфуллина.