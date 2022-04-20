Порядок зависит от каждого

Приближается 1 июля – срок завершения перехода на новые формы управления в ЖКХ.

Однако успех этой важной кампании вызывает тревогу. Казалось бы, акиматы на местах делают все возможное, но... В том, что есть серьезные проблемы, я убедился, побывав в столичном Центре ОСИ, созданном при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Там бесплатно консультируют по вопросам подготовки к собранию жильцов, разъясняют преимущества ОСИ. Тем не менее основная масса жильцов многоэтажек выбирает форму простого товарищества (ПТ), хотя данные структуры самим законом ограничены количест­вом участников – не более 50.

Выбор ПТ в многоэтажных домах может ущемить интересы жильцов при решении спорных вопросов, да и в текущей работе. Это приведет к различным нарушениям. Предполагаю это, исходя из личного опыта работы руководителем отдела, замес­тителем акима района, города по жилищно-коммунальным вопросам.

Считаю необходимым Министерству индустрии и инфраструктурного развития внести изменения в Закон «О жилищных отношениях» в части реформы управления ПТ и срока ликвидации КСК, а акиматам активнее проводить разъяснительную работу с жильцами во дворах, с приглашением председателей действующих ОСИ.

Пусть они расскажут о своем положительном опыте. Жилищной инспекции следует на постоянной основе проверять соблюдение процедуры избрания формы управления, исполнения председателями ОСИ и ПТ своих обязанностей. А советам домов и жителям многоэтажек – следить за исполнением условий договоров сервисными компаниями. Иначе все реформы в этой важной сфере сойдут на нет.