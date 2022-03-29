По поручению Главы государства и Премьер-министра Респуб­лики Казахстан прошло совещание с учас­тием руководства акционерного общества «КазАзот». На нем было принято решение о предоставлении скидки для отечественных производителей сельскохозяйст­венных товаров, получающих субсидированные минеральные удобрения в период с 1 января по окончание посевного сезона 2022 года. Стои­мость аммиач­ной селитры для этих предпринимателей снизилась с 199 920 до 160 160 тенге за тонну.

– Невзирая на сложную геополитическую ситуацию и в целом на обстановку в мире, а также на то, что завод в силу изношенности оборудования требует больших инвестиций, мы решили пойти навст­речу нашим землякам, задействованным в сельскохозяйст­венной промышленности. Нынешняя ситуа­ция на рынке, а также уязвимость сельскохозяйственной отрасли страны может напрямую повлиять на стоимость продуктов питания. Исходя из этого, мы снизили цену на субсидированные минеральные удобрения на период посевного сезона этого года. Для промышленных же предприятий, закупающих аммиачную селитру, цена останется прежней – в рамках заключенных контрактов, – сообщил генеральный директор АО «КазАзот» Арман Маулешев.