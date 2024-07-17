После проверки госаудита в Минздраве сделали заявление

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«Минздрав пересматривает механизм ценообразования лекарственных средств с учетом интересов пациентов, государства и производителей. Внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств по риск-ориентированному подходу и в порядке ввоза фармацевтической продукции», – говорится в пресс-релизе министерства.

Сообщается, что создана межведомственная комиссия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, куда вошли госорганы, НПО и бизнес. Более того, в марте 2024 года был создан профильный департамент, ответственный за разработку стратегических предложений.

Как пояснили в ведомстве, для повышения эффективности закупок «СК-Фармация» внедрил информсистему, автоматизирующую планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Новый подход, как полагают в госоргане, снизит количество списанных препаратов.

Также отмечается, что деятельность «СК-Фармация» будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, что позволит снизить цены на лекарства за счет исключения посредников.

«Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений Министерства и его подведомственных организаций», – рассказали в Минздраве.

Напомним, что ранее Высшая аудиторская палата выдала разгромный пресс-релиз, в котором сообщила об итогах проверки Минздрава и его подведомственных организаций по части лекарственного обеспечения.

«Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильное ценообразование вообще идет. Почему не проводится анализ цен в сопоставимых странах? Получается, сейчас все ценообразование строится на данных от завода-изготовителя. Это неправильный подход», – заявил тогда глава ВАП Алихан Смаилов.

В ВАП также сообщили, что аудиту воспрепятствовал глава Комитета медфармконтроля, за что был привлечен к адмответственности.

О выявленной неэффективной системе закупок в «СК-Фармация» ранее сообщал Антикор. За месяц до этого стало известно, что Ерхат Искалиев был досрочно освобожден от должности председателя «СК-Фармация».