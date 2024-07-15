Глава комитета медфармконтроля препятствовал проведению госаудита – ВАП

За воспрепятствование в проведении аудита к адмответственности привлечен руководитель Комитета медфармконтроля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил глава Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов, подводя итоги аудита эффективности Минздрава и его подведомственных организаций в отношении лекобеспечения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармпродукции. Они касаются мер господдержки отечественных товаропроизводителей, ценообразования, процессов закупок и логистики, проведения инспекций и оценки безопасности лекарств.

В ВАП указали на отсутствие комплексного подхода по развитию фармотрасли. Так, меры поддержки оказываются без учета приоритетных направлений развития отечественного фармпроизводства и вне зависимости от уровня локализации. Казахстанское сырье при выпуске лекарств практически не используется, а требования к качеству ввозимых компонентов не установлены.

В целом охват отечественных производителей лекарств и медизделий мерами господдержки остается низким – менее 20%. По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%.

Госрегулирование цен осуществляется не в должной мере. Формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу «процент на процент», что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

«Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильное ценообразование вообще идет. Почему не проводится анализ цен в сопоставимых странах? Получается, сейчас все ценообразование строится на данных от завода-изготовителя. Это неправильный подход», – сказал Алихан Смаилов.

Министр здравоохранения отметила, что с учетом рекомендаций ВАП в этом направлении будет проведена соответствующая работа.

«Вопросов больше чем достаточно к ценообразованию. К его прозрачности и объективности. Ценообразование и для оптово-розничного сегмента вызывает вопросы, и в части закупок в рамках ГОБМП и ОСМС. Что касается результатов ВАП, более 6,5 тыс. препаратов сегодня по всем ценам будут проверяться. Рабочая группа создана. Есть вопросы и к их отбору. Я думаю, что до конца года мы в целом пересмотрим весь спектр цен, который установлен как в рамках ГОБМП и ОСМС, так и в оптово-розничном сегменте», – сказала Акмарал Альназарова.

Председатель ВАП также обратил внимание на то, что сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя.

Госаудит также установил, что недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО «СК-Фармация» отдельных лекарств и медизделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.

Кроме того, некачественное планирование закупок в системе ТОО «СК-Фармация» привело к отказу медорганизаций от закупленных препаратов на сумму 2,8 млрд тенге. В результате возникло затоваривание и часть препаратов на 279,5 млн тенге была списана из-за истечения срока годности.

Установлены нарушения при проведении процедур закупок, противоречащие принципам прозрачности и открытости. Так, осуществлен закуп лекарств способом из одного источника при наличии зарегистрированных аналогов на сумму 3 млрд тенге, а также без подтверждения местного содержания сертификатом «СТ-KZ» более чем на 182 млрд тенге.

Монополизация рынка по хранению лекарств отдельными поставщиками и отсутствие собственной логистической инфраструктуры у ТОО «СК-Фармация» способствовало росту расходов на логистику в 1,5 раза: с 2022 по 2024 год – с 6,8 млрд тенге до 10,2 млрд тенге.

Отсутствие оперативных складов по хранению лекарств и медизделий для медорганизаций здравоохранения нескольких регионов также увеличивает расходы на логистику и может негативно отразиться на обеспеченности лекарствами в период ЧС.

Непродуманная политика тарифообразования, низкая автоматизация процессов логистики, учета и контроля за расходами привели к экономическим потерям на 17,2 млрд тенге, излишне выплаченным средствам в сумме 538 млн тенге, из которых восстановлены 220 млн тенге.

В целом по итогам аудита установлены нарушения на 3,7 млрд тенге.

«За воспрепятствование в проведении аудита к адмответственности привлечен руководитель Комитета медфармконтроля. По выявленным фактам нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы. 134 факта с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства. Для устранения системных недостатков, недопущения нарушений бюджетного и иного законодательства по итогам госаудита даны рекомендации и поручения по повышению эффективности мер господдержки, исключению адмбарьеров, снижению стоимости лекарств и обеспечению прозрачности закупок», – заключил Смаилов.

Напомним, ранее Антикор сообщал о неэффективной системе закупок в ТОО «СК-Фармация».