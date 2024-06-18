Ерхат Искалиев досрочно освобожден от должности председателя «СК-Фармация»

Он возглавлял компанию с 2020 года

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В Министерстве здравоохранения РК официально подтвердили информацию об освобождении от должности Ерхата Искалиева, передает Kazpravda.kz

«Полномочия председателя правления ТОО «СК-Фармация» Искалиева Ерхата Сериковича прекращены досрочно. В соответствии с приказом министра здравоохранения РК он освобожден от занимаемой должности с 18 июня», — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, 10 июля 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев жестко высказался о работе «СК-Фармация». Он поручил провести расследование в отношении компании, а всех виновных в возникших трудностях, привлечь к ответственности.

В тот же день главы «СК-Фармация» и ФСМС покинули свои должности, а председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.