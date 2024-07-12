Что выявил Антикор в ТОО «СК-Фармация»

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Глава Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали рассказал, что в рамках превентивной работы в текущем году проведено более 100 анализов и мониторингов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Деятельность «СК-Фармация» проанализирована в связи с актуальностью вопроса качественного обеспечения лекарствами.

«Установлено, что в компании неэффективно выстроены системы закупок, созданы ненужные «прокладки», присутствует картельный сговор оптовых поставщиков и нет эффективного контроля за их деятельностью», - говорится в сообщении.

Проанализированы также сферы образования, науки и спорта.

В образовании выявлены системные риски на этапах планирования и освоения бюджетных средств, вызванных отсутствием автоматизации бюджетных процессов и интеграции баз данных.

Принимаемыми на сегодня мерами исключаются факты двойного финансирования, выплат «мертвым душам», завышения надбавок и приписки.



Проведенный анализ сферы науки показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований.



90% проектов не достигают заявленных целей, а 70% исследований завершаются написанием статьей и книг, не имея практического значения.



Дисбаланс финансирования между «спортом высших достижений» и «массовым спортом», а также его непрозрачность обусловили значительные риски для злоупотреблений в сфере спорта.