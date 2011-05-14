Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 января 2011 года № 56Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 8 февраля 2011 года № 101О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011–2015 годыПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 22 февраля 2011 года № 163Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2011 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на здравоохранение и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 февраля 2011 года № 193О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1331Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 февраля 2011 года № 197О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2009 года № 2105 и от 20 июля 2010 года № 745Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 февраля 2011 года № 199Об утверждении стандарта государственной услуги «Оформление документов для выезда на постоянное жительство за пределы Республики Казахстан»Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 февраля 2011 года № 200Об утверждении стандарта государственной услуги «Продление и выдача выездных виз»Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 4 марта 2011 года № 230О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 января 2006 года № 15Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 4 марта 2011 года № 232Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением подготовки специалистов в организациях образования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан) на 2011/2012 учебный годПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 9 марта 2011 года № 237О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2009 года № 2101Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 30 марта 2011 года № 289О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2002 года № 918Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 30 марта 2011 года № 290О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2007 года № 731Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 30 марта 2011 года № 297Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2011 года областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводстваПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 4 апреля 2011 года № 351Об утверждении стандарта государственной услуги «Государственная регистрация, перерегистрация и внесение изменений в регистрационное досье лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» и внесении дополнения и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 7 апреля 2011 года № 402О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2003 года № 1037Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан г. Астана 21 апреля 2011 г. № 1О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного суда Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 марта 2011 года № 318Об утверждении Правил сертификации в сфере сверхлегкой авиацииПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 25 апреля 2011 года № 440Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиацииПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 апреля 2011 года № 458Об утверждении Правил пожарной безопасности в гражданской авиации Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2011 года № 347Об утверждении Правил захоронения вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра
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