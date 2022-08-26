Посвященная Дню Конституции выставка открылась в Библиотеке Первого Президента РК

В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан состоялось открытие выставки «Конституция – основа государственности», посвященной Дню Конституции, сообщает Kazpravda.kz.

В мероприятии приняли участие представители Центральной избирательной комиссии, зарубежные послы, государственные и общественные деятели, эксперты.

«Конституция 1995 года заложила правовой фундамент молодого казахстанского государства, который впоследствии во многом и предопределил его весомые достижения. В свою очередь, осуществляемая сейчас конституционная реформа призвана обеспечить условия для успешного построения Нового Казахстана», - сказал в своем приветственном слове директор Библиотеки Бакытжан Темирболат.

«Говоря о Конституции независимого Казахстана, нельзя не вспомнить имена выдающихся казахстанских ученых-правоведов, как Салык Зиманов, Султан Сартаев, Гайрат Сапаргалиев, стоявших у истоков нашего Основного закона. Именно они по поручению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сформулировали ключевые положения и принципы Конституции суверенного Казахстана», - отметил государственный и общественный деятель Куаныш Султанов.

«Народ Казахстана поддержал политические реформы, инициированные Президентом Казахстана К.К.Токаевым. Теперь нам предстоит пройти сложный путь глобальной демократической трансформации. Приведение всего отечественного законодательства в соответствие с обновленной Конституцией позволит закрепить переход республики к президентской форме правления с сильным Парламентом, сформировать более эффективную модель функционирования политических институтов, укрепить систему сдержек и противовесов между ветвями власти, повысить защиту прав и свобод граждан», - заявил член Рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов.

«Сегодняшняя выставка имеет глубокое образовательное значение для всех нас, в особенности для подрастающего поколения. Она показывает историю Республики Казахстан сквозь призму создания и развития Конституции Казахстана», - сказала главный консультант Центральной избирательной комиссии Казахстана Венера Жексембекова.

Выставка состоит из трех разделов:

1. «Законы Великой степи» повествует о первых правовых законах степной демократии. Содержание раздела раскрывают книжные издания, рассказывающие о важных уложениях казахского общества, такие как: «Светлый путь Касым хана» («Қасым ханның қасқа жолы»), «Древний путь Есим хана» («Есім ханның ескі жолы»), «Жети жаргы» Тауке хана» («Әз Тәукенің «Жеті жарғысы»), «Записка о судебной реформе» Ш.Уалиханова, «Правила Карамолы» А.Кунанбаева, политическая программа правительства «Алаш Орды».

2. «Конституция – опора независимости» представляет архивные документы и фотографии из собрания Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан, иллюстрирующие период независимости Казахстана.

3. «Эволюционное развитие Конституции Республики Казахстан» в систематизированном виде демонстрирует материалы республиканского референдума, состоявшегося 5 июня 2022 года.