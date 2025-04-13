Зрители были размещены непосредственно на сцене, создавая эффект полного погружения и камерности, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой прошел вечер классической музыки «День ли царит», посвящённый 185-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского.

Государственное трио FORTE TRIO и Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов представили зрителям лучшие романсы и камерные сочинения Чайковского.

Главной особенностью вечера стал необычный формат - зрители были размещены непосредственно на сцене, создавая эффект полного погружения и камерности. Такая подача позволила каждому почувствовать себя не просто слушателем, а частью живого музыкального действия, находясь в самом сердце звучания.

Тёплый приём зрителей стал ярким подтверждением того, что музыка Петра Чайковского по-прежнему вызывает глубокий отклик в сердцах слушателей и остаётся живой частью мировой и казахстанской музыкальной культуры.