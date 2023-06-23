Пой и танцуй, Сабантуй!

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Диана Калдыбек, область Жетысу

Веселыми играми, зажигательными танцами и душевными песнями в исполнении артистов из Татарстана запомнилось празднование Сабантуя в Алакольском районе.

фото организаторов татарского культурного центра «Туған тел»

Испокон веков окончание весенних полевых работ у татарского и башкирского народов обязательно сопровождается массовыми гуляниями. На Сабантуе – «празднике плуга» – люди от души отдыхают и веселятся после напряженных дней в поле, радуются первым жарким дням лета и, конечно же, набираются сил для дальнейшего труда.

В Казахстане Сабантуй уже давно стал общим и любимым праздником. Вот и в селе Лепсинск Алакольского района в мероприятии приняли участие более пятисот человек со всех уголков края. Проводимый в рамках проекта АНК «Бір шаңырақ аясында» фестиваль собрал представителей областной Ассамблеи и регионального учреждения «Қоғамдық келісім», активистов этнокультурных объединений, жителей Лепсинска и соседних населенных пунктов.

Стартовала череда праздничных мероприятий в местном крае­ведческом музее, открытом в прошлом году. Здесь более тысячи экспонатов, начиная от каменной зернотерки эпохи неолита и балбала III века и заканчивая предметами быта прошлого столетия. Помнят тут и историю переселения во второй половине XIX века татар из Пензенской губернии в село Серебряково, а далее – в Лепсинск. Научный сотрудник музея Мухарам Хайбуллин рассказал собравшимся об известных династиях села, которое в свое время Петр Семенов Тян-Шанский назвал «краем зерна и меда», а житель Аксуского района Гариф Мулюков поведал об истории татар Капала.

Главные торжества прошли под открытым небом. По традиции, чтобы год был урожайным и сытым, всех гостей празднества встречали разнообразными национальными угощениями: это пироги с начинками на любой вкус, сладкий чак-чак, сочные учпучмаки, горячий кыстыбый… Особое место среди блюд занял знаменитый лепсинский мед, который в былые времена пос­тавляли на царский стол.

Тут же прошла и выставка изделий декоративно-прикладного творчества местных мастериц. Ну а самыми массовыми стали спортивные состязания и традиционные народные конкурсы. Перетягивание скалки и каната, разбивание горшков, эстафета с яйцом и бои с подушками подарили заряд веселья и участникам, и зрителям. Всех победителей ждали разнообразные призы, главный из которых – живой баран – достался Баглану Акбасову, одержавшему нелегкую победу в национальной борьбе «Көрәш».

На сцене обширную развлекательную программу представили как местные и областные творчес­кие коллективы, так и приглашенные артисты. Почетными гостями стали Диля и Булат Нигматуллины из Татарстана, которые порадовали зрителей ритмичными песнями и зажигательной музыкой, под которую ноги сами пускались в пляс. Красочный фестиваль продлился до самого вечера.

Однако на этом праздник не заканчивается. В субботу Сабантуй с размахом отпразднуют в Талдыкоргане, поделилась планами секретарь областного татарского культурного центра Разия Абишева. Также совсем скоро – 27 июня – в областном центре состоится юбилейный концерт, посвященный 35-летию народного ансамбля песни и танцев «Туған тел».

#РК #празднование #Сабантуй #Лепсинск

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