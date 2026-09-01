О назначении
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Чистая работа на шоссе Ондирис
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Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Спортсмен – в центре внимания
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Доверие – основа конституционного развития
Уродился хлеб на славу
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О Карине Е. Т.
Воспитание молодежи на основе созидательных ценностей
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бектенова О. А.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Балаевой А. Г.
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Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
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Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
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Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
ЦИК объявила результаты голосования на первых выборах в Курултай
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Выборы в Курултай-2026: Сколько депутатских мандатов получат партии
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ИИ: от изучения – к практическому применению
Предсказать землетрясение за сутки
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Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
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ИИ определил победителя «Золотого мяча»
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Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
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Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
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