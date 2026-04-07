Правительство одобрило инвестсоглашение по строительству деревообрабатывающего завода в СКО

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов

Правительство Казахстана одобрило подписание Соглашения об инвестициях между Министерством промышленности и строительства РК и ТОО «Ultradecor Trading Kazakhstan» по проекту строительства деревообрабатывающего производства в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Проект стоимостью 70 млрд тенге будет реализован в 2026-2028 гг. Его запуск позволит создать не менее 160 постоянных рабочих мест, расширить переработку древесины внутри страны, увеличить выпуск готовой продукции и усилить промышленный потенциал региона. Производственная мощность завода составит порядка 600 куб.м древесно-стружечных плит (ДСП) и 20 млн кв. м ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) в год.

Соглашение предусматривает обязательное использование товаров, сырья, работ и услуг казахстанских производителей. Не менее 50% готовой продукции инвестор обязуется направлять на внутренний рынок. После выхода предприятия на 80% проектной мощности объем экспорта отечественной готовой продукции дойдет до 60 тыс. куб. м в год. Отдельно закреплены обязательства по социальной поддержке региона.

Также инвестор обязуется внедрить систему непрерывного обучения персонала и обеспечить повышение квалификации работников. Реализация проекта способствует развитию деревообрабатывающей отрасли, росту местного содержания, расширению занятости и укреплению экспортного потенциала обрабатывающей промышленности Казахстана.

Популярное

Все
Две медали из Каира
Спасибо за мужество и стойкость
Жизнь без границ
В преддверии эпохи умных машзаводов
В Анталье прошел VIII Международный форум по этноспорту
В стиле Royal Danish Theatre
ЗОЖ – путевка в будущее
Исторический успех
На Кубке Австрии
Вузы внедряют искусственный интеллект
Формируется новая модель геологоразведки
На ошибках учатся?..
Теннисный дебют Туркестана
Конституционная реформа и общественное доверие
О качестве и безопасности психологической помощи
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Алаколь готовится к приему туристов
Наука должна давать реальный экономический эффект
Обеспечить успешную социальную адаптацию
ИП вне игры: почему B2B стало неэффективным для бизнеса?
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Парк превратился в современную зону отдыха
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
И дольше века длится день газеты
В американском журнале вышла статья Токаева о новой Конституции
Здесь важны прикосновения и звуки
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Изменен срок выписки ЭСФ на рынке электроэнергии
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации эк…
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Серик Жумангарин провел встречу с фермерами Акмолинской обл…

