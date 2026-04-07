Правительство Казахстана одобрило подписание Соглашения об инвестициях между Министерством промышленности и строительства РК и ТОО «Ultradecor Trading Kazakhstan» по проекту строительства деревообрабатывающего производства в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Проект стоимостью 70 млрд тенге будет реализован в 2026-2028 гг. Его запуск позволит создать не менее 160 постоянных рабочих мест, расширить переработку древесины внутри страны, увеличить выпуск готовой продукции и усилить промышленный потенциал региона. Производственная мощность завода составит порядка 600 куб.м древесно-стружечных плит (ДСП) и 20 млн кв. м ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) в год.

Соглашение предусматривает обязательное использование товаров, сырья, работ и услуг казахстанских производителей. Не менее 50% готовой продукции инвестор обязуется направлять на внутренний рынок. После выхода предприятия на 80% проектной мощности объем экспорта отечественной готовой продукции дойдет до 60 тыс. куб. м в год. Отдельно закреплены обязательства по социальной поддержке региона.

Также инвестор обязуется внедрить систему непрерывного обучения персонала и обеспечить повышение квалификации работников. Реализация проекта способствует развитию деревообрабатывающей отрасли, росту местного содержания, расширению занятости и укреплению экспортного потенциала обрабатывающей промышленности Казахстана.