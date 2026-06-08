Правительство приступило к реализации плана по развитию культуры чтения

Правительство

Под председательством заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось совещание по комплексной реализации Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В работе приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова, представители министерств культуры и информации, национальной экономики, искусственного интеллекта и развития инноваций, науки и высшего образования, обороны и внутренних дел.

На встрече вице-премьер заслушала доклады участников. Вице-министр культуры и информации Рустам Али представил основные пункты Комплексного плана, включая меры по развитию библиотечного и книжного дела, продвижению чтения и созданию современной цифровой инфраструктуры.

По его словам, документ включает более 50 мероприятий по 9 ключевым направлениям, в числе которых правовое регулирование книжной отрасли.

Кроме того, министерство культуры и информации уделяет особое внимание модернизации библиотечной сферы. Сегодня в республике функционируют 3 887 общедоступных библиотек, совокупный фонд которых превышает 72,5 млн единиц хранения. В 2025 году показатель посещаемости библиотек достиг рекордного уровня – зафиксировано свыше 57 млн посещений.

В текущем году модернизировано 4 библиотеки и открыто 6 новых. До конца года планируется модернизировать еще 24 библиотеки в пяти регионах страны.

Аида Балаева поручила провести всесторонний анализ деятельности библиотек, включая состояние инфраструктуры и зданий, обеспеченность книжными фондами и их востребованность. По итогам работы необходимо определить дефицитные направления литературы, особенно для детей и молодежи, и выработать предложения по дальнейшему развитию и обновлению библиотечных фондов.

О реализации комплекса мер по развитию культуры чтения среди детей и молодежи рассказала Жулдыз Сулейменова. Ведомством запущены платформы «Детская библиотека» и «Оқырман», расширяющие доступ школьников к литературе и современным читательским сервисам. Еще одним важным направлением является развитие деятельности читательских клубов в организациях образования. В результате будет внедрена единая модель «Читающая школа», направленная на формирование устойчивой культуры чтения. В рамках данной модели будет реализован проект «Читаем вместе», который предусматривает повышение интереса детей к чтению через личный пример родителей и педагогов.

В свою очередь, вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова рассказала о подходах к продвижению культуры чтения среди студенческой молодежи, включая развитие вузовских библиотек и организацию студенческих читательских клубов.

По итогам министерству науки и высшего образования поручено провести анализ обеспеченности отраслевой литературой, а также изучить содержание учебной литературы, используемой при подготовке педагогических кадров.

Отдельное внимание следует уделить изучению и анализу библиотечных фондов организаций Министерств обороны и внутренних дел. Особое значение имеют вопросы обеспечения воинских частей и ведомственных учреждений современной, содержательной и профессиональной литературой. По итогам анализа необходимо определить потребности и подготовить предложения по дальнейшему пополнению и обновлению библиотечных фондов.

#Правительство #чтение #Балаева

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