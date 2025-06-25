Впервые в истории нашей страны была проведена единая коллегия правоохранительных органов под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, подчеркивающая серьезное отношение к реальному воплощению в жизнь принципа «Закон и Порядок», направленного на всеобщее благополучие граждан, стабильное развитие экономических и правовых отношений.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое место в этом политическом и социальном процессе занимает междисциплинарный подход, исключающий применяемый ранее односторонний характер карательной политики государства. Эта картина наглядно демонстрируется участием в расширенной коллегии, помимо правоохранительных органов, других ведомств и должностных лиц, в компетенцию которых входит реа­лизация превентивных функций.

Такой системный подход в решении проблем, связанных с обеспечением закона и порядка во всех сферах жизнедеятельности, позволил добиться невероятного успеха за период реализации данного принципа. В частности, формирование высокой правовой культуры и идеологии ответственного гражданства в обществе позволило в сравнении с 2019 годом снизить количество уголовных правонарушений в два раза.

Особенно показательным в результатах работы правоохранительных органов, направленной на профилактику правонарушений, является сокращение в четыре раза фактов разбоя, грабежей, краж и хулиганств. Количест­во убийств снизилось на 30%. Совершение преступ­лений в общественных местах сократилось на 80%. В результате тщательной работы под координацией органов прокуратуры за отчетный год после ужесточения наказания за домашнее насилие чис­ло преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%.

Комплексная работа по противодействию наркомании и наркобизнесу, отражающихся на благополучии подрастающего поколения, достигла небывалых высот. Только за текущий год правоохранительными органами было ликвидировано 83 нарколаборатории, а из оборота изъято на 84% больше веществ, чем за предыдущий период.

Применение системных мер в борьбе с коррупцией и защите добропорядочных предпринимателей позволило решить проб­лему безосновательного уголовного преследования национального бизнеса. Кроме того, Генеральная прокуратура по специальному поручению Главы государства в настоящее время сопровождает сотни инфраструктурных проектов с иностранным участием на общую сумму 34 трлн тенге.

Благодаря скрупулезной работе Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре на территории Казахстана возведено 89 новых и современных школ.

Таким образом, курс на укрепление и развитие правовой культуры казахстанского общества практическим образом подтвердил свою эффективность посредством перехода от карательной политики к превентивной и охранительной. Такая тенденция в полной мере коррелирует с научными положениями, оторванными от сиюминутных решений ведомственных проблем. Продолжение реализации принципа «Закон и Порядок» в рамках системного и междисциплинарного подхода позволит консолидировать общество и укоренить в национальной культуре идеалы добропорядочности и законопослушания.