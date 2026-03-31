После завершения временных ограничений правительство продолжит реализацию сбалансированной тарифной политики
Подход остается поэтапным и адресным, без резких и экономически необоснованных решений, заявили в Минэнерго.
Ключевым приоритетом остается минимизация нагрузки на население, сдерживание инфляционного давления и обеспечение населения качественными и доступными коммунальными услугами.
Тарифная политика направлена прежде всего на обеспечение надежной работы систем жизнеобеспечения, проведение необходимых ремонтов, снижение износа инфраструктуры и предупреждение аварий.
Возможные изменения будут носить точечный и умеренный характер. Каждое решение будет приниматься только на основе объективных и экономически обоснованных факторов. При этом, по информации ведомства, предельные тарифы на электрическую энергию с 1 апреля 2026 года сохраняются без изменений, на уровне 2025 года.
Отметим, что в декабре 2025 года Министерством энергетики были утверждены предельные тарифы на электроэнергию на период 2026–2032 годов с фиксацией их уровня на показателях 2025 года.
По сообщению Минэнерго, цены на ГСМ в Казахстане формируются рыночным путем. В свою очередь, правительство не допустит резкого и необоснованного роста цен, поскольку защита интересов населения остается безусловным приоритетом.
Ситуация находится под постоянным контролем: дефицита топлива в стране нет, необходимые запасы сформированы в полном объеме, а в регионах действуют оперативные штабы мониторинга с участием местных исполнительных органов, профильных ведомств и представителей рынка.
На ежедневной основе они отслеживают цены, наличие топлива и логистику поставок, чтобы оперативно реагировать на любые отклонения и обеспечивать стабильность на внутреннем рынке.