Предельные тарифы на электроэнергию остаются без изменений – Минэнерго

Тарифы
После завершения временных ограничений правительство продолжит реализацию сбалансированной тарифной политики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подход остается поэтапным и адресным, без резких и экономически необоснованных решений, заявили в Минэнерго.

Ключевым приоритетом остается минимизация нагрузки на население, сдерживание инфляционного давления и обеспечение населения качественными и доступными коммунальными услугами.

Тарифная политика направлена прежде всего на обеспечение надежной работы систем жизнеобеспечения, проведение необходимых ремонтов, снижение износа инфраструктуры и предупреждение аварий.

Возможные изменения будут носить точечный и умеренный характер. Каждое решение будет приниматься только на основе объективных и экономически обоснованных факторов. При этом, по информации ведомства, предельные тарифы на электрическую энергию с 1 апреля 2026 года сохраняются без изменений, на уровне 2025 года.

Отметим, что в декабре 2025 года Министерством энергетики были утверждены предельные тарифы на электроэнергию на период 2026–2032 годов с фиксацией их уровня на показателях 2025 года.

По сообщению Минэнерго, цены на ГСМ в Казахстане формируются рыночным путем. В свою очередь, правительство не допустит резкого и необоснованного роста цен, поскольку защита интересов населения остается безусловным приоритетом.

Ситуация находится под постоянным контролем: дефицита топлива в стране нет, необходимые запасы сформированы в полном объеме, а в регионах действуют оперативные штабы мониторинга с участием местных исполнительных органов, профильных ведомств и представителей рынка.

На ежедневной основе они отслеживают цены, наличие топлива и логистику поставок, чтобы оперативно реагировать на любые отклонения и обеспечивать стабильность на внутреннем рынке.
 

