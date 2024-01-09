Предупрежден – вооружен!

Правила, которые позволят избежать трагедий, банально просты, но люди пренебрегают ими слишком часто.

Начало зимы в Костанайской области выдалось довольно напряженным и даже чрезвычайным. Особенно для служб экстренного реагирования, которым в 40-градусные морозы приходилось разгребать завалы в поисках выживших и тушить пожары под мощные взрывы. За вторую декаду декабря в Костанае произошло три хлопка газовоздушной смеси, которые унесли жизни трех человек.

Первый взрыв, облетевший все новостные ленты страны, датирован 11 декабря. Последующие хлопки происходили с разницей в три дня. 14 декабря в тандырной взорвались четыре газовых баллона, у работницы – ожоги конечностей, а ее брат пострадал куда серьезнее, получив 75% ожогов тела. 17 декабря в результате хлопка газовоздушной смеси маленького баллончика емкостью 220 мл на одной из баз отдыха пострадал мужчина.

Все случаи разные, однако причина у них одна – вопиющее нарушение техники безопасности при использовании газа.

– Первая проблема, с которой мы очень часто встречаемся, – это когда газовый баллон с сильного холода заносят в очень теплое помещение. Я сейчас не касаюсь событий, которые произошли 11 декабря на СТО, поскольку расследуется уголовное дело, в рамках которого отрабаты­вается несколько версий, проводятся пожарная, взрывопожарная экс­пертизы и много других лабораторных исследований. Я хочу остановиться на элементарном соблюдении техники безопасности.

Из курса физики мы, наверное, все знаем, что газ при нагреве имеет свойство очень быстро расширяться, и его кинетическая энергия настолько велика, что один литр газа равняется в эквивалентном соотношении пяти килограммам тротила. Вот тот маленький газовый баллончик 220 миллилитров взорвался, и взрослый мужчина вместе с окном вылетел на улицу. Представляете, насколько это серьезно?

То, что произошло в тандырной, вообще не поддается никакому здравому смыслу. Работники занесли в помещение сразу шесть газовых баллонов, которые долгое время находились на морозе при -30, и зачем-то еще прислонили их к разогретой печи. Незамедлительно раздался хлопок, а затем и второй. Когда уже приехали наши пожарные подразделения, произошел взрыв еще двух баллонов. Оставшиеся два, которые не успели взорваться,­ были выброшены взрывной волной за пределы киоска.

То, что мы видели, напоминало взрыв атомной бомбы. Надо сказать, что высота такого огненного шара достигает 30 метров, а ширина разброса осколков – 500 метров. Представляете, что может быть с верхними этажами? А сколько людей может пострадать по чьей-то беспечности? Да, возможно, жители очень теплого региона приехали на север и просто не знали, что так делать категорически нельзя. И хозяин тоже мог не догадываться, что они не знают. Но сейчас с каждым, кто готовит самсу, проводить беседы нереально – у нас просто не хватит на это ни людей, ни времени.

Поэтому я предлагаю через соцсети вести разъяснительную работу. Призываю подключиться­ общественность. Также обращаюсь к учителям физики, ко всем педагогам, чтобы с малых лет объясняли детям, что любое тело на морозе сжимается, а при нагреве расширяется. Пожалуйста, можете взять видео у нас в «Инстаграм» и на примере газа рассказать и показать, каковы могут быть последствия: сколько боли, сколько слез, сколько материального ущерба... – подчеркнул начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

Главный пожарный региона также акцентировал внимание на том, что за нарушение техники безопасности грозит админист­ративная ответственность как юридическим, так и физическим лицам от 5 до 50 МРП. Кроме того, приказом МЧС от 21 февраля 2022 года в квартирах и жилых комнатах не допускается хранение легковоспламеняющихся горючих жидкостей, взрывчатых веществ, газовых баллонов.

– Мы часто сталкиваемся с тем, что жители хранят на лоджиях и балконах газовые баллоны, причем в больших количествах. Этого делать ни в коем случае нельзя, – предупредил Кайрат Касым.

Скупой платит жизнью

Череда хлопков газовоздушной смеси, случившихся в Костанае, обнажила еще одну проблему – изношенность газобаллонов. Оказалось, что многие сосуды, которые повсеместно исполь­зуют в быту, уже давно отработали свой срок, но люди продолжают их эксплуатировать.

– Основная масса баллонов 80-х годов производства, то есть им сейчас более 40 лет. Газовый баллон испытывается раз в пять лет. Специалист, который его наполняет, производит визуальный осмотр – чтобы не было вмятин, коррозии, выпуклости. Если баллон в нерабочем состоя­нии, то мы замену не производим, у нас нет такой возможности, мы просто не заполняем такой сосуд. Ради своей безопасности потребитель сам должен купить этот баллон. В последний раз, когда я интересовался, пустая тара объемом 27 литров стоила в пределах 30 000 тенге, – пояс­нил исполняющий обязанности директора ТОО «Промбаза-7» Мурат Ескатов.

Отказ газонаполнительных станций (ГНС) заправлять баллоны с дефектами и нежелание жителей покупать новую тару порождают еще одну проблему – заправку бытовых баллонов на автогазозаправочных станциях (АГЗС), что также приводит к печальным последствиям.

– Почему нельзя заправлять бытовые газовые баллоны именно на автогазозаправочных станциях? Жителям отдаленных населенных пунктов это, конечно, удобно, но на самом деле это удобство небезопасно. Автомобильные баллоны отличаются по устройству от бытовых. Первые имеют специальный отсекатель, не позволяющий переполнять резервуар. Система подачи отключается автоматически при достижении 85% заполняемости сосуда. А в баллонах бытовых, которые используют население, таких отсекателей не предусмотрено.

Есть еще один нюанс: автомобильные системы заполняются в литрах, а бытовые баллоны – в килограммах. Производя заправку бытового баллона на АГЗС, вы нарушаете требования по безопасности объектов системы газоснабжения. За это предусмотрен штраф для физического лица в размере 7 МРП. А для предпринимателей, владельцев АГЗС, которые допускают такую заправку, штраф составляет от 30 до 100 МРП, в зависимости от категории предпринимательства. Такие случаи у нас были, мы штрафовали, – разъяснил руководитель отдела департамента Комитета промышленной безопас­ности МЧС РК по Костанайской облас­ти Серик Умурзаков.

Медвежья услуга

Кстати, автомобили, работающие на газу, тоже можно назвать бомбой замедленного действия. Во-первых, большинство из них переоборудовано в кустарных условиях, что, конечно же, не гарантирует стопроцентную безопасность. Да и вообще, как показывает практика, автовладельцы, чьи машины «питаются» сжиженным топливом, допус­кают те же самые ошибки, что и население в случае с бытовыми резервуарами. Вот вам и причина частых хлопков и возгораний со всеми вытекающими последствиями.

– Мы проводим рейды совместно с полицейскими, и в прошлом году за отсутствие разрешающих документов на ГБО к админист­ративной ответственности прив­лечено почти 500 человек. Очень много машин с газобаллонным оборудованием к нам было завезено из стран дальнего и ближнего зарубежья, когда это было модно. Это большая головная боль, потому что найти следы, где это делалось, конечно, невозможно, – рассказал Кайрат Касым. – Если говорить о местных «Кулибиных», то хочу заострить внимание на том, что на каждом автомобильном газобаллоне имеется специальный поплавок, который дает возможность наполнить резервуар только на 85%. Вот тогда ГБО безопасно и приносит пользу.

Но есть умельцы, которые за деньги убирают этот поплавок, и тогда владелец авто может проехать не 400, а 500 км. Для него это выгодно. Но на самом деле это медвежья услуга, это делается из-за безграмотности и «Кулибиных», и автовладельцев. Последствия могут быть печальны. Поэтому автолюбителям настоятельно рекомендуют не срывать поплавок и, собираясь в дорогу в холодное время года, заправлять автомобиль непосредственно перед выездом. Ни в коем случае не делать это заблаговременно. Не нужно заполнять баллон на ночь, потом загонять автомобиль в бокс, тем более если он постоял долго на улице.

Надо сказать, что проверки АГЗС, ГНС, СТО, тандырных и прочих организаций, использующих газовое оборудование, – дело не то чтобы проблематичное, но очень уж волокитное. Конечно же, их проверяют, но только по предупреждению, причем за довольно приличный отрезок времени. Поэтому граждане должны самостоятельно позаботиться о своей безопасности, поставив на одну чашу весов денежную выгоду, а на вторую – собственную жизнь.