Премьер-министр представил нового акима Алматинской области

По поручению Главы государства Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Конаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что в рамках новых реформ, инициированных Президентом страны, и по результатам прошедшего референдума в политической системе страны произошли важные изменения.

Так, принята норма, по которой назначение акимов областей, городов республиканского значения и столицы проходит в новом, транспарентном и конкурентном, формате.

Глава Правительства зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области – Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева.

По результатам открытого голосования из 188 депутатов 129 проголосовало за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова.

Представляя Марата Султангазиева активу области, Алихан Смаилов отметил, что Президентом РК перед руководством региона поставлен ряд первоочередных задач, в том числе по передислокации органов управления области в город Қонаев, дальнейшему экономическому развитию и решению социальных проблем.

«Нашей главной целью является повышение благосостояния и качества жизни граждан. В этой связи важное значение приобретает реализация инвестиционных проектов, которые позволят создать новые рабочие места. Акиму области следует уделить особое внимание созданию благоприятных условий для привлечения крупных инвесторов и максимально использовать потенциал существующих индустриальных зон», — отметил он.

Глава Правительства также подчеркнул необходимость максимального использования преимуществ территориального расположения региона, развития производства и переработки сельхозпродукции, создания широкого продовольственного пояса вокруг Алматы.

Кроме того, отметил Алихан Смаилов, область обладает большим потенциалом развития туристического кластера, который может стать одним из основных драйверов экономического роста региона.

«Важно продолжить работу по обеспечению граждан качественной питьевой водой, электро- и газоснабжением, модернизации автодорог и социальной инфраструктуры, решению жилищных вопросов и ликвидации трехсменного обучения», — сказал Премьер, подчеркнув, что работа местных исполнительных органов должна быть основана на эффективном диалоге с народом.