Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области

Глава государства подписал указ о назначении Султангазиева Марата Елеусизовича акимом Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Другим указом Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович освобожден от должности акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу.

Как передает корреспондент Kazpravda.kz, в городе Конаев с участием Премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Алматинской области.

На пост акима области были представлены кандидаты Батыржан Байжуманов и Марат Султангазиев, выступившие со своими предвыборными программами.

Голосование прошло открытым способом, в нем участвовало 188 депутатов маслихатов всех уровней.

По результатам голосования наибольшее число голосов получил Марат Султангазиев - 129.

За Батыржана Байжуманова отдали голоса 59 депутатов.

В итоге на должность акима области была согласована кандидатура Марата Султангазиева.

Премьер-министр Алихан Смаилов поздравил избранного акима, пожелал успехов в работе.

Марат Султангазиев пообещал приложить все усилия для развития региона.

Напомним, 4 мая Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании трех новых областей:

1) область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

2) область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

3) область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

3 июня Правительство утвердило План мероприятий по реализации Указа Президента РК «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК», предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Ұлытау.