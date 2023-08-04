КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана

По словам гендиректора КТК, на сегодняшний день обеспечивается бесперебойная перевалка нефти на Морском терминале КТК, отгрузка на танкеры осуществляется в штатном режиме.

Актуальные вопросы деятельности Каспийского Трубопроводного Консорциума рассмотрели премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По словам Николая Горбаня, на сегодняшний день обеспечивается бесперебойная перевалка нефти на Морском терминале КТК, отгрузка на танкеры осуществляется в штатном режиме.

Стороны также обсудили завершение реализации программы устранения узких мест, ориентированной на повышение пропускной способности нефтепровода Тенгиз-Новороссийск до 82 млн тонн углеводородного сырья в год. Николай Горбань проинформировал Алихана Смаилова о том, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана.

"В частности, в июле было завершено строительство одного из крупнейших и важнейших объектов – новой системы измерений количества и показателей качества нефти на Морском терминале КТК под Новороссийском. Данная система сможет обеспечить отгрузку сырья одновременно с трех выносных причальных устройств, что в свою очередь позволит наращивать транспортировку сырой нефти после вынужденных простоев в период весенних и осенних штормов", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи Смаилов и Горбань рассмотрели вопросы обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов КТК в Атырауской области, налогообложения и выплаты дивидендов акционерам. Так, генеральный директор сообщил главе Правительства РК, что в июле 2023 года консорциум впервые выплатил дивиденды отдельно акционерам АО «КТК-К» в Республике Казахстан.