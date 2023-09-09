Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума

Правительство
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Аманжолова Айман
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководством Кашаганского консорциума с участием управляющего директора North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазара, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото t.me/KZgovernment

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности Консорциума, реализации новых инвестиционных проектов и соблюдения норм экологического законодательства республики.

Глава правительства подчеркнул важную роль Кашагана в обеспечении РК нефтегазовыми ресурсами. Причем это касается не только добычных операций, но и комплексной переработки углеводородного сырья.

В этой связи в свете поручений главы государства, озвученных в недавнем послании народу, отмечена необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей.

Кроме того, по словам премьер-министра, ключевыми для Консорциума должны быть вопросы выхода на полномасштабное освоение месторождения с учетом обеспечения экологической безопасности.

«Мы ценим вклад Консорциума в развитие нефтегазовой отрасли и привержены дальнейшему расширению долгосрочного сотрудничества», — сказал Алихан Смаилов.

По итогам встречи стороны обозначили готовность решать все возникающие в ходе реализации инвестпроектов вопросы в конструктивном ключе с соблюдением установленных законодательством РК прав и обязательств.

#сотрудничество #Смаилов #Правительство #бизнес #Кашаган #Консорциум

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