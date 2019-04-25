Премьер-министры РК и РФ обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

Политика
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Фото с сайта primeminister.kz
Сегодня, 25 апреля, в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

На встрече обсужден широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации, транспортно-транзитной отрасли, космической деятельности, развитие приграничного сотрудничества и межрегиональных связей.

«Открытые доверительные отношения между нашими странами динамично развиваются во всех сферах, опираясь на стратегический курс Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Президента РФ Владимира Владимировича Путина», — сказал Премьер-Министр РК.



А. Мамин отметил, что «недавний официальный визит Президента РК К. К. Токаева в Москву и состоявшиеся переговоры на высшем уровне придали дополнительный импульс дальнейшему развитию стратегического взаимодействия двух стран», подчеркнув «значимость достигнутых договоренностей, направленных на активную совместную работу. И сегодняшняя встреча – есть хорошая возможность обсудить практические шаги для реализации этих договоренностей».

Председатель Правительства РФ Д. Медведев отметил важность визита Премьер-Министра РК в г. Москву для обсуждения и решения целого ряда стратегических задач, реализации больших программ, стоящих на повестке не только в двустороннем формате, но и в рамках ЕАЭС.

«Россия является главным торговым партнером Казахстана», — сказал А. Мамин, отметив, что «для поддержания динамики развития торгово-экономического сотрудничества необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами двух государств, продвижению товаров на рынки третьих стран».

Товарооборот между Казахстаном и Россией за 2018 год составил $17,6 млрд США, что на 7,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В контексте новых мер, принятых Правительством Казахстана по привлечению инвестиций, состоялся обмен мнениями по дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества между РК и РФ.

«Новые подходы создадут еще более комфортные условия для инвесторов, в том числе, и для российских партнеров», — сказал А. Мамин, отметив, что «Международный финансовый центр «Астана» имеет большие перспективы для финансовой интеграции в рамках ЕАЭС, привлечения иностранных инвестиций, развития и продвижения рынков капитала Евразийского региона».

Успешным примером сотрудничества стало размещение простых акций российской компании «Полиметалл» на Бирже МФЦА в апреле т.г.

Стороны отметили роль Межправительственной комиссии по сотрудничеству в расширении взаимодействия в торгово-экономической сфере. Очередное заседание МПК планируется провести в Казахстане в июне т.г.

В рамках рабочего визита Премьер-Министра РК в РФ, в присутствии Глав Правительств Казахстана А. Мамина и России Д. Медведева, подписано Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по производству техники и компонентов для транспортных средств марки КАМАЗ. Соглашение подписали заместитель министра промышленности и торговли РФ А. Морозов, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК А. Ержанов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» С. Когогин, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса А. Лаврентьев, председатель Правления АО «БРК-Лизинг» Н. Байбазаров, Управляющий директор ТОО «Tobolkz» Д. Шукижанова.



Дорожную карту по реализации проекта «Организация производства тракторов марки «Кировец» и комплектующих к ним на АО «Агромашхолдинг KZ» подписали председатель Совета директоров АО «Агромашхолдинг KZ» А. Лаврентьев и директор АО «Петербургский тракторный завод» С. Серебряков.

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