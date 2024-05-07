Путин официально вступил в должность президента РФ

Политика
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Владимир Путин в пятый раз официально вступил в должность президента Российской Федерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

На торжественной церемонии инаугурации во вторник в Кремле Путин в качестве президента России принес присягу на Конституции страны, которая наделяет его соответствующими полномочиями на следующие 6 лет - до 2030 года и дает возможность переизбраться вновь.

Текст присяги гласит:

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Путин вновь произнес эти слова, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции РФ, который наряду со штандартом и знаком президента относится к символам президентской власти в России.

Переплет этого экземпляра Конституции - тот же, на котором Путин давал присягу в 2018 году, сам же печатный текст Основного закона приведен в соответствии с современной редакцией Конституции РФ 2020 года, принятие которой позволило «обнулить президентские сроки» и дало возможность президенту вновь избираться в 2024 и 2030 годах.

После этого председатель КС РФ Валерий Зорькин объявил, что Владимир Путин официально вступил в должность президента России.

На церемонии инаугурации впервые присутствовали молодые люди и дети из разных регионов РФ - члены семей участников СВО, участники президентских программ, активисты «Движения первых», а также ребята, встречавшиеся с президентом во время его поездок по стране.

#Россия #инаугурация #выборы президента #Владимир Путин

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