Когда казахстанцы смогут без визы посещать Вьетнам

Безвизовый режим с Вьетнамом вступит в силу с 25 мая. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, соглашение между правительством Казахстана и правительством Вьетнама об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в Ханое, вступит в силу с 25 мая 2024 года.

Документ предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран – владельцев национальных паспортов. При этом, граждане могут находиться 30 календарных дней со дня въезда в страну, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев.