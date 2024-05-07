Правительство России 7 мая уйдет в отставку

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Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным, проработавшим на посту премьер-министра чуть более четырех лет, во вторник уйдет в отставку. Уже через двое суток страна, скорее всего, получит нового премьера, сообщает Интерфакс.

В этот раз в парламенте также не ожидают длительного молчания президента. Как сообщил Интерфаксу источник в Госдуме, в нижней палате рассчитывают, что кандидатура премьера будет внесена оперативно, а уже 10 мая кандидат будет встречаться с думскими фракциями и в тот же день нижняя палата парламента может утвердить нового председателя правительства.

Сразу после инаугурации Путин должен издать указ о назначении и.о. премьер-министра, который в соответствии со статьей 116 Конституции подписывает прошение об отставке кабинета перед новым главой государства.

Отставка касается только премьера, его заместителей и федеральных министров. В состав нынешнего правительства входят 10 вице-премьеров, в том числе один первый и один глава аппарата правительства, и 20 федеральных министров. Руководители федеральных агентств и служб членами правительства не являются и остаются на своих постах.