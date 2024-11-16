Премьер встретился с участниками чемпионата WorldSkills Kazakhstan

Правительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов посетил площадку, где проходят национальные соревнования WorldSkills Kazakhstan 2024 среди учащихся колледжей по уровню компетенций в отраслевых рабочих профессиях, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Концепция мероприятия нацелена на кооперацию студентов профессионально-технических колледжей и предприятий в целях проверки качества обучения, полученных навыков для обеспечения потенциального трудоустройства, в том числе в крупных международных компаниях.

Руководитель Правительства, общаясь с участниками чемпионата, подчеркнул востребованность получаемых ими знаний.

«Объявленный Президентом Год рабочих профессий доказывает особую важность технического и профессионального образования для всей страны. Перед Правительством поставлены амбициозные задачи по модернизации структуры экономики. Для этого нам нужны квалифицированные отечественные кадры: энергетики, строители, работники сельского хозяйства, сферы транспорта. водной отрасли. При этом важно быть готовыми к вызовам цифровой трансформации и технологического прогресса. Поэтому наша общая задача — сплотить все ресурсы общества, и в этом направлении мы будем оказывать поддержку нашей молодежи и подобным мероприятиям», — отметил Олжас Бектенов и выразил благодарность компаниям, которые проявили свою заинтересованность и создали для учащихся специализированные зоны для демонстрации навыков.

Здесь же состоялась встреча с руководством колледжей, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы подготовки кадров для повышения качества образования. В текущем году участие в чемпионате принимают студенты Алматинского строительно-технического колледжа, Высшего колледжа «Astana Polytechnic», Политехнического колледжа корпорации «Казахмыс», Колледжа радиотехники и связи Управления образования области Абай, Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Халела Узбекгалиева и др.

По данным Министерства труда и социальной защиты, общая потребность в кадрах до 2030 года достигает 1,8 млн человек, из них порядка 1 млн работников требуется с техническим образованием. Наибольший спрос ожидается в сферах строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности. В текущем году на полях национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 555 конкурсантов демонстрируют свои навыки в 30 компетенциях, в том числе в области электроники, промышленной автоматики, мехатроники, инженерной графики, кондитерского дела, электромонтажных работ, сварочных технологий, веб-технологий и IT-решений для бизнеса, технологий моды.

#Правительство #Олжас Бектенов #состязания

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