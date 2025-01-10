Прерванный полет

В этом году исполнилось 108 лет со дня рождения комсомольца 1930-х годов, поэта и писателя, военного журналиста Баубека Булкышева. Ему было всего 28 лет, когда в 1944 году в кровопролитных боях на украинской земле оборвалась его жизнь – такая короткая, но такая содержательная, яркая и боевая.

Будущий писатель родился в 1916 году в селе Амангельды Улытауского района, о его короткой жизни известно со слов друга-однополчанина, доктора исторических наук Газиза Абишева, а также из исследовательских статей журналиста, лауреата премии Союза журналистов СССР Сейлхана Аскарова. Документы, статьи и воспоминания о нем в свое время собрал и передал в архивы региона известный краевед Сутемген Букуров, он же написал ряд статей, посвященных жизни и творчеству известного земляка. Копии собранных им документов хранятся в фондах музеев и архива области Улытау.

Баубек Булкышев лишился родителей в раннем возрасте, подростком работал на молочной ферме совхоза «Амангельдинский». Повзрослев, поступил в Карсакпайскую школу фабрично-заводского обучения, которая готовила рабочих для Карсакпайского медеплавильного завода, медных рудников Жезказгана и угольных шахт Байконура. До отъезда на учебу в Алматы он успел поработать на всех этих предприятиях.

Будущий фронтовой журналист намеревался стать экономистом и даже поступил в Алма-Атинский учетно-экономический техникум. Вполне возможно, он планировал вернуться в Карсакпай, где в 1928 году была выплавлена первая казахстанская медь. Современники, вспоминая о стремлении Баубека Булкышева к знаниям и его трудолюбии, говорили, что он «стоит в одной шеренге с Корчагиным».

Впрочем, в годы студенчества он нашел истинное свое призвание и серьезно увлекся творчеством, став журналистом уже во время учебы в Алма-Ате. Статьи молодого автора публиковались в детских и молодежных изданиях. Сам же он с упоением зачитывался классиками мировой литературы и изучал искусство, писал стихи, со временем занялся переводом на казахский язык произведений Владимира Маяковского и Агнии Барто.

По словам Сейлхана Аскарова, перед войной Баубек Булкышев работал заведующим отделом культуры и детского творчества пионерской газеты «Октябрь балалары». В 1940 году, узнав о февральском наборе в Красную Армию, он, когда-то «проглотивший» за ночь «Как закалялась сталь» Николая Островского, не медля ни дня, вступил в ее ряды и поступил на курсы саперов. А 22 июня 1941 года написал письмо своему другу Мукану Иманжанову, где напомнил ему строчки бессмертного произведения, в которых герой вспоминает о своей жизни, всем пережитом во время Гражданской войны и говорит, что жизнь прошла недаром: «Да, Мукан, «соль жизни в борьбе» – так говорит Островский. И я так думаю сейчас, сидя в окопе лицом к лицу с врагом…»

Многие считают, что творчество Николая Островского «красной нитью» проходит по всем публикациям Баубека Булкышева – настолько глубокое впечатление оно произвело на казахского писателя.

Готовясь к главной борьбе всей своей жизни, в первые же дни Великой Отечественной войны он ушел фронт – бил врага под Москвой, на Кавказе и в Украи­не, пройдя путь от рядового до старшего лейтенанта.

«…Я вспомнил Джезказган и Чимкент, родные мои казахские места, где добываются свинец и медь для патронов, и чувство гордости охватило меня. Мне казалось даже, что за спиной у меня не глина окопного ската, а гранит Джезказгана и Чимкента. Мне казалось, что наш запас непрерывно пополняется. Нам нужны патроны – об этом помнят металлурги Карсакпая и шахтеры Акчисая. Они знают, что в эту минуту я и мой русский друг сидим в окопе и отстаиваем жизнь Казахстана и России», – писал в своих дневниках Баубек Булкышев.

В военные годы его имя стало широко известно советским читателям, когда в газетах стали появляться очерки фронтового журналиста из Казахстана. Многие из них – «О жизни и смерти», «Я хочу жить», «Коварство и любовь», «Письмо сыну Востока», «Слушай, Кавказ» – не только обрели популярность, но и вошли в его сборник «Жизнь солдата», опубликованный в 1946 году советским журналистом Юрием Жуковым. А известный писатель Габит Мусрепов, который переводил публицистику Бау­бека Булкышева с русского на казахский язык, составил свое предисловие к собранию сочинений.

В мае 1942 года в газете «Комсомольская правда» вышел один из очерков молодого писателя. Всего несколько абзацев многое могут рассказать о чувствах и характере человека, который их написал: «Я воюю более 300 дней. За это время изменилась наша страна, изменились люди, изменился и я. Я стал воином, суровым человеком, и никто не скажет, что 9 месяцев назад я был юношей, который ничего не знал, кроме мечты об учебе и о любимой девушке. Моя молодость служит делу человечества. Быть может, мне не удастся вернуть ее, но я верну ее моим младшим братьям, и они будут гордиться теми, кто сражался с врагом в эти воинственные годы. Младшие братья! Вы будете самыми счастливыми людьми, каких знала история. Вы не будете знать, что такое война. Мы жертвуем собой во имя вашего счастья, вам мы обеспечим мир навеки».

Жизнь военного журналиста и писателя оборвалась в феврале 1944 года недалеко от села Новоюльевка на Днепровщине.­ После отступления гитлеровских войск, прокладывая дорогу для Красной Армии, старший лейтенант, командир саперного взвода Баубек Булкышев со своими бойцами обезвредил более 300 вражеских мин. Последняя взорвалась у него в руках…