Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Республику Узбекистан, передает Inform.kz
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В воскресенье самолет Президента Казахстана приземлился в ташкентском международном аэропорту им. И.Каримова.
Главу государства встретили Премьер-министр Абдулла Арипов и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
Как сообщила пресс-служба Акорды в ходе визита президенты двух стран обсудят актуальные вопросы двухстороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки.
В ходе двухсторонней встречи также запланировано подписание ряда важных документов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.