Президент присвоил группе казахстанцев звания и чины

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Ниже приводим список лиц, перечисленных в указе:

классный чин государственный советник юстиции 1 класса:
Асылов Берік Ноғайұлы;

воинское звание генерал-лейтенант: 

Абубакирову Канышу Асанхановичу;

воинское звание генерал-лейтенант авиации: 

Косанову Даурену Жуматаевичу;

классный чин государственный советник юстиции 2 класса:

Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу;

воинское звание генерал-майор:

Даутову Кайрату Сапарбековичу,

Джунусову Толеужану Сабыровичу,

Есжанову Аяну Абдуганиевичу,

Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу,

Ибраеву Ержану Вакасовичу,

Казкееву Бекайдару Маратовичу,

Поливанову Павлу Константиновичу;

воинское звание генерал-майор авиации:

Нильдибаеву Ержану Болатовичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Бекжанову Нуржану Наурузовичу,

Жумабаеву Марату Кабиденовичу,

Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу;

специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

Ахметжанову Саяну Кылышевичу,

Жебегенову Максату Мырзахановичу,

Саркулову Улану Сериковичу;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Алиеву Данияру Дуппаевичу,

Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу,

Исмагулову Нуржану Ныгметовичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу,

Рысбаеву Айдосу Какашаулы,

Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Абилову Берику Ракатовичу,

Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу,

Утегенову Ерлану Рахимжановичу.

 

#президент #указ #звания

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