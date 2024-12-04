фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Стратегический ресурс

Выступая на церемонии открытия One Water Summit с приветственной речью, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Франции, Сау­довской Аравии и Группе Всемирного банка за содействие в организации данного мероприятия. Он также поблагодарил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза­ и Наследного принца, Премьер-­министра Мухаммеда­ бен Салмана Аль Сауда за проведение этого совместного мероприя­тия в Эр-Рияде.

Подчеркивая важность темы, вынесенной на обсуждение в рамках международного мероприятия, Глава государства подчеркнул, что водная безопасность является основой устойчивого развития, экономического прогресса и охраны окружающей среды.

– Более двух миллиардов людей по всему миру все еще не имеют доступа к качественной питьевой воде, а более четырех миллиардов сталкиваются с серьезной нехваткой воды, – акцентировал он внимание. – Современные вызовы требуют единого глобального ответа для обеспечения устойчивого будущего для всех. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю признательность Его Королевскому Высочеству за только что объявленный им План помощи всем регионам и странам, которые сталкиваются с упомянутыми мной проблемами. Казахстан, обладающий огромной территорией и не имеющий выхода к морю, четко осознает истинную ценность воды. Мы не понаслышке знаем, что вода – это не бесконечный ресурс. Необходимо беречь воду как зеницу ока, только так человечество может достичь устойчивого прогресса.

Президент Казахстана призвал предпринять совместные действия, направленные на укрепление водной безопасности.

– Все люди, особенно представители уязвимых групп населения и народов, проживающих на отдаленных территориях, вправе и должны иметь доступ к безопасной питьевой воде, соответствующей санитарным требованиям. Целевые инвестиции в климатическую водную инфраструктуру могут преобразить целые регионы, обеспечив надежный доступ к чистой воде и способствуя устойчивому рос­ту. Вступление Казахстана в глобальную инициативу Freshwater Challenge, ориентированную на универсальный доступ к чистой воде для всех, подтверждает приверженность нашей страны этим целям, – заявил Глава государства.

По его мнению, защита источников воды от промышленного, химического, сельскохозяйственного и бытового загрязнения требует применения технологических инноваций и регулирования. Значимым аспектом в обеспечении стабильного дос­тупа к воде также является укрепление потенциала водохранилищ, сохранение ледников и внедрение инновационных систем орошения.

Касым-Жомарт Токаев предложил создать партнерство, которое объединит глобальные исследовательские центры для изучения и защиты ледников.

– Ледники играют жизненно важную роль в глобальном водном цикле, питая реки и озера, которые обеспечивают водой почти два миллиарда человек по всему миру. Нам необходимо проводить совместные исследования и выработать единую политику, чтобы противостоять исчезновению ледников и поддерживать стратегии управления водными ресурсами в регионах, которые нуждаются в этом, – полагает Президент.

Он также отметил, что повышение устойчивости к стихийным бедствиям, связанным с водой, является существенным компонентом водной безопас­ности. Ежегодно наводнения и засухи затрагивают более 1,5 млрд человек во всем мире, оказывая сильное воздействие на жизнь уязвимых групп населения, особенно на малых островах и в прибрежных районах. Глава государства считает приоритетным укрепление систем раннего предупреждения для снижения рисков и защиты населения.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что нехватка воды угрожает продовольственной, энергетической безопаснос­ти и промышленному росту. По его мнению, стратегические инвес­тиции в водоэффективное сельское хозяйство и возобновляе­мые источники энергии могут повысить устойчивость экономики и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду.

– Вода не имеет границ. Она связывает сообщества и экосистемы. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан поддерживает продвижение регионального сотрудничества и совместных действий. С нашей точки зрения, крайне важно, чтобы страны, которые находятся на передовой в вопросах борьбы с изменением климата, расширяли диалог, развивали международное партнерство и объединяли ресурсы для реализации водных проектов. Следуя этим целям, Казахстан сегодня с большим удовлетворением присое­диняется к коалиции One Water Vision, которая призвана сплотить заинтересованные стороны для решения глобального водного кризиса и продвижения интегрированного управления водными ресурсами. В рамках этих усилий Казахстан при поддержке Организации Объединенных Наций проведет Региональную климатичес­кую конференцию в 2026 году, – сообщил он.

Глава государства напомнил участникам форума, что одним из глобальных приоритетов в области устойчивого развития до 2030 года являются водные ресурсы.

– Водная безопасность – это не просто технический или экологический вопрос, это моральный императив. Решение проблемы водной безопасности требует развития многостороннего диа­лога на основе принципа One Water. Казахстан готов внести свою лепту в коллективные усилия по укреплению глобального управления водными ресурсами, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

На саммите также выступили Наследный принц, Премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман Аль Сауд, Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон, президент Группы Всемирного банка Аджай Банга, сопредседатель Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов (GCEW) Йохан Рокстрем, главы государств, руководители международных организаций, сообществ и компаний, сообщила пресс-служба Президента.

Доверительный политический диалог

В Эр-Рияде Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом.

Президент поблагодарил Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда за поддержку в проведении One Water Summit в Эр-Рияде. Глава государства выразил уверенность в том, что саммит, который проходит под председательством Казахстана и Франции, внесет значительный вклад в продвижение глобальной экологичес­кой повестки.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между Казахстаном и Саудовской Аравией. По его словам, за этот период страны наладили доверительный политический диалог, создали прочную правовую базу и реализовали ряд инвестиционных проектов.

В ходе встречи были рассмот­рены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, нефтегазовой промышленности, транспорта и логистики.

Наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд подчеркнул, что Казахстан является важным партнером Сау­довской Аравии в Центральной Азии. Он указал на широкие возможности, открывающиеся для поступательного развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и меж­дународной проблематики.

Договоренности воплощаются в жизнь

На полях One Water Summit в Эр-Рияде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Эмманюэлем Макроном.

Президент с теплотой вспомнил недавний государственный визит во Францию и выразил благодарность Эмманюэлю

Макрону за исключительное гостеприимство, оказанное делегации Казахстана.

Глава государства подчеркнул важность достигнутых в Париже договоренностей о выводе казахско-французских отношений на уровень упроченного стратегического партнерства.

– Я глубоко удовлетворен итогами переговоров и подписанными соглашениями. Этот визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между нашими странами. Отрадно, что уже спустя несколько недель мы видим конкретные результаты реализации ключевых соглашений в различных сферах, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в таких сферах, как борьба с изменением климата и развитие «зеленой» экономики.

Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества в областях энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и меж­дународной повестки.

Инвестиционное партнерство

Также на полях One Water Summit, еще до начала заседания, Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой.

Глава государства отметил важное значение стратегического партнерства Казахстана со Всемирным банком. По его словам, сегодня совместно реализуются пять крупных проектов с общим бюджетом 3,5 млрд долларов в сферах водных ресурсов, транс­порта и образования.

Президент также приветствовал финансирование Всемирным банком казахстанского проекта на сумму 650 млн долларов в рамках программы «Повышение устойчивости и связности транспорта» (TRACE). В данном контексте подчеркнута стратегическая роль инвестиций для развития Среднего коридора, в частности, для ремонта автомагистрали Жезказган – Караганда.

В свою очередь Аджай Банга высоко оценил уровень взаимодействия Всемирного банка с Казахстаном и подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества. В частности, выражена заинтересованность в реализации крупных совместных проектов в различных секторах экономики.

В целях активизации диалога и определения долгосрочных перс­пектив совместной деятельности Касым-Жомарт Токаев пригласил главу Всемирного банка посетить Казахстан с визитом.