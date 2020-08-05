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Президент Ливана пообещал Токаеву обеспечить безопасность казахстанцев в Бейруте
Состоялся телефонный разговор Главы государства с Лидером Ливанской Республики Мишелем Ауном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования и просил передать слова поддержки родным и близким погибших в результате трагических событий в порту Бейрута, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Учитывая, что взрывной волной был причинен ущерб зданию дипломатической миссии Казахстана, и легкое ранение получил ее сотрудник, Президент Казахстана обратился к Мишелю Ауну с просьбой принять меры по обеспечению безопасности наших граждан (более 200 человек), находящихся в Бейруте.

Глава государства отметил, что 120 казахстанских миротворцев с честью и достоинством выполняют свой долг в составе Временных сил ООН на юге Ливана. В этом контексте он выразил надежду, что ливанское Правительство окажет необходимое содействие для безопасной ротации военнослужащих из нашей страны.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения казахстанско-ливанских отношений. По мнению Касым-Жомарта Токаева, Ливан является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке, сотрудничеству с которым придается большое значение.

В свою очередь Мишель Аун поблагодарил Президента Казахстана за телефонный звонок и заверил, что передаст его теплые слова поддержки народу Ливана. Также он заявил, что власти страны примут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и дипломатической миссии Казахстана.

Президент Ливана подтвердил заинтересованность в тесной совместной работе с целью наращивания взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

Кроме того, Мишель Аун высоко оценил миротворческую деятельность Казахстана в рамках мандата ООН и подчеркнул роль нашей страны в обеспечении региональной и глобальной безопасности.

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