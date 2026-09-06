Президент поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на VI ВИК

Президент

Казахстанцы выиграли 74 медали, из которых 32 - золотые

Фото: Министерство туризма и спорта Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана с успешным выступлением на VI Всемирных играх кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент подчеркнул, что это достижение стало возможным благодаря высокой самоотдаче, трудолюбию и железной воле атлетов.

Глава государства выразил признательность чемпионам и призерам, тренерскому штабу и всем специалистам, благодаря которым укрепляется международный авторитет Казахстана как страны, где культивируются национальные виды спорта.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам новых ярких достижений на самых престижных спортивных состязаниях.

Сборная Казахстана приняла участие во Всемирных игр кочевников, проходивших с 31 августа по 6 сентября в Кыргызстане. По итогам игр казахстанские спортсмены завоевали 74 медали: 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые. Второе место занял Кыргызстан с 30 золотыми медалями, третье — Россия с семью золотыми наградами.

Казахстанские спортсмены становились победителями и призёрами соревнований по аударыспақ, жамбы ату, қазақ күресі, алыш, армрестлингу, перетягиванию каната, тоғызқұмалақ, мангале, традиционной стрельбе из лука, конным скачкам и другим национальным видам спорта.

В VI Всемирных играх кочевников приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 113 стран.

#Токаев #поздравление #кочевники #ВИК

Популярное

Все
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»
АФМ начало расследование в отношении сервиса микрозаймов Alemcredit.com
Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия Михайлова
В Индонезии извергся третий за неделю вулкан
Реализация Послания Президента: инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн теңге
В Дубае строят самый большой аэропорт в мире
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Проекты на $78,6 млрд формируют новый инвестиционный цикл Казахстана
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
Как Президент представил кандидатуры Олжаса Бектенова и Ерлана Карина в Курултае
Президент встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае
Аида Балаева получила новую должность
Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
Ержан Байтлес назначен новым генеральным директором ТОО «Қазақ газеттері»
Олжас Бектенов сохранил за собой пост Премьер-министра
AI-Sana создает экосистему будущего
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Алматинский ипподром возвратили городу
Батат витаминами богат
Астана готовится к отопительному сезону
Мощное внезапное наводнение произошло в американском нацпарке Гранд-Каньон
Ляззат Танысбай возглавила агентство «Хабар»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия …
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токае…
Токаев передал пожелания участникам Всемирных игр кочевнико…
Токаев произвел назначения в Аппарате Совета Безопасности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]