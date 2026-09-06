Президент поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на VI ВИК

Казахстанцы выиграли 74 медали, из которых 32 - золотые

Фото: Министерство туризма и спорта Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана с успешным выступлением на VI Всемирных играх кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент подчеркнул, что это достижение стало возможным благодаря высокой самоотдаче, трудолюбию и железной воле атлетов.

Глава государства выразил признательность чемпионам и призерам, тренерскому штабу и всем специалистам, благодаря которым укрепляется международный авторитет Казахстана как страны, где культивируются национальные виды спорта.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам новых ярких достижений на самых престижных спортивных состязаниях.

Сборная Казахстана приняла участие во Всемирных игр кочевников, проходивших с 31 августа по 6 сентября в Кыргызстане. По итогам игр казахстанские спортсмены завоевали 74 медали: 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые. Второе место занял Кыргызстан с 30 золотыми медалями, третье — Россия с семью золотыми наградами.

Казахстанские спортсмены становились победителями и призёрами соревнований по аударыспақ, жамбы ату, қазақ күресі, алыш, армрестлингу, перетягиванию каната, тоғызқұмалақ, мангале, традиционной стрельбе из лука, конным скачкам и другим национальным видам спорта.

В VI Всемирных играх кочевников приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 113 стран.