Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
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Интервью записала Лилия Мухитова
Ровно год назад состоялась инаугурация Президента Республики Казахстан. Выборы стали логичным продолжением конституционного референдума – после изменившихся «правил игры» необходимо было полностью перезагрузить всю политическую систему. Касым-Жомарт Токаев начал этот процесс с себя: сначала ввел норму об однократном семилетнем президентском сроке, а потом запустил электоральный процесс. Позже прошли досрочные выборы в Мажилис, также по новым правилам, и пилотная кампания по избранию районных акимов. О том, зачем нужны были такие глубокие изменения в государстве, как должны трансформироваться элиты и общество и почему Президент так много внимания уделяет верховенству права, мы поговорили со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым.