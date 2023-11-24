Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность

– Ерлан Жаканович, многие наблюдатели отмечали, что Казахстан пошел на внутриполитические трансформации не в самое удачное время. Обычно во время таких крупных мировых потрясений, а мы прошли через пандемию и сейчас живем в состоянии нарастающих геополитических конфликтов, государства предпочитают «консервироваться», откладывая реформы на более благоприятные времена. Почему Президент решился на глубокие политические реформы именно в это время?

– Это хороший вопрос. Но мне кажется, что это не совсем верный взгляд на ситуацию. Президентские реформы идут уже довольно долго: первый пакет был объявлен в 2019 году, демократизация началась еще тогда. Например, был либерализован закон о мирных собраниях, упрощен процесс регистрации политических партий, объявлена концепция слышащего государства. Логика была очень простая – процесс должен был пройти последовательно, прагматично, в рамках эволюционного развития системы.

Но очевидно, что необходимость в реформах назрела. Президент видел, что в стране накопилось достаточное количество дисбалансов. Во-первых, длительная монополия в политике привела к застою в экономике. Не хватало конкуренции. Отсутствие реформ привело к монополизации рынков, нарушению прав собственности и так далее. Все это формировало неблагоприят­ную деловую среду, извращало экосистему бизнеса. Именно поэтому Токаев еще в 2019 году сказал, что мы меняем приоритеты, старая идеологема «сначала экономика, потом политика» изжила себя.

Во-вторых, общество сильно изменилось. Его структура, мышление, потребности стали совершенно другими. Выросла новая генерация граждан с другими ценностями и установками. Сегодня более 60% жителей страны – это поколение Независимости. Информационные технологии кардинально изменили мировоззрение и запросы людей. Социальные сети сформировали абсолютно новую модель политического поведения и активности. Люди захотели быть не просто услышанными, но и вовлеченными в управление государством.

Все это стало базовыми предпосылками для реформ. Президент понимал, что для развития страны и преодоления инерции нужны были новый импульс и энергетика. Поэтому Глава государства сделал решительный шаг в сторону глубинных изменений политической системы. Причем без расчета на быстрый результат. Нужно было дать людям понятные ориентиры и вовлечь их в процессы принятия решений. Вернуть обществу социальный оптимизм и солидарность. Заложить основы для перезагрузки и трансформации институтов, которые приведут к политической конкуренции и верховенству права.

Кроме внутренних предпосылок, были и внешние стимулы. Благодаря огромному дипломатическому опыту, прекрасному знанию мировой ситуации Президент понимал, что стране надо экстренно меняться и быть готовой дать ответ на внешние кризисы. Посмотрите, какую огромную работу он проделал во внешней политике. За прошедший год он провел плодотворные переговоры со всеми ключевыми мировыми лидерами, принимал участие в ключевых саммитах и выступал на самых авторитетных международных площадках.

Глава государства повысил глобальный интерес к Казахстану как к стране, которая в новой геополитической реальности может стать страной-коннектором, нейтральной юрисдикцией с предсказуемым инвест-климатом, через которую осуществляется торговля, привлекаются инвестиции, проходят важнейшие ресурсы. Обратите внимание, что каждый зарубежный визит Президента глубоко и всесторонне прорабатывается. В ходе каждой поездки Глава государства встречается не только со своими коллегами, но также и с акулами и капитанами мирового бизнеса, заключаются много­миллиардные контракты и меморандумы.

Например, в ходе недавнего визита в Китай было заключено соглашений на 16,5 миллиарда долларов. В ходе прошедшего в ноябре форума приграничных регионов Казахстана и России было подписано контрактов на 100 миллионов долларов. Аналогично и по другим странам. Это все направлено на укрепление нашего суверенитета – экономического и политического, а в конечном итоге это напрямую влияет на улучшение благосостояния каждого казахстанца. Прагматичность и соблюдение национальных интересов – это главный приоритет политики Президента.

– Реформы должны привести нас к какому-то конечному результату. Цель сформулировал в том числе сам Президент – это то, что мы называем «Справедливым Казахстаном». Но встает закономерный вопрос, что это такое? Справедливость все понимают по-разному, получится ли у нас, казахстанцев, прийти к какому-то общему знаменателю?

– Конечно, для кого-то справедливость – это, что называется, все забрать и поделить. Другая часть общества может сказать, что справедливость – это когда качество жизни каждого отдельного гражданина зависит только от его способностей и приложенного труда, а участие государства в жизни общества и бизнеса должно быть минимально. Это на самом деле очень старая и очень долгая дискуссия…

Справедливый Казахстан – это не мифическая цель. Президент очень ясно, провидчески представил картину будущего, когда говорил об этом. Это страна, где у граждан есть равный доступ к качественной инфраструктуре, прежде всего социальной, вне зависимости от места проживания и происхождения. Страна, где царят порядок и верховенство закона для всех и каждого без исключения. Где обеспечено равенство стартовых возможнос­тей, вне зависимости от того, бедный или богатый человек, где создаются базовые условия для развития и самореализации всех граждан.

Безусловно, государство должно создавать своим гражданам условия для достойной жизни и честного труда. Но это нельзя делать только лишь раздачей ресурсов, будь то деньги, земля или какие-то другие наши природные богатства. У нас на это не хватит бюджетных возможностей, да и в целом очень мало государств могут себе позволить подобные шаги. Ресурсы у всех ограничены. Но создавать равные условия – это наша непосредственная и насущная цель. Мы должны нивелировать неравенство в целом ряде сфер. Чтобы дети везде получали образование высокого качества, чтобы медицина была технологичной и доступной для всех, чтобы предприниматели были в одном правовом поле и ни у кого не было каких-либо законодательных или административных преимуществ для извлечения сверхприбылей. Такое общество можно назвать справедливым.

Я хочу сказать, что конкретные шаги для этого предпринимаются. Например, сейчас за деньги коррупционеров мы строим школы. И это наилучшим образом реализует президентский тезис о восстановлении социальной справедливости. Ведь те, кто обворовывал бюджет, крали именно у наших детей и будущих поколений. Наша задача – вернуть им украденные возможности. Сделать все, чтобы новое поколение выросло конкурентоспособным и компетент­ным. На сегодня поступило на эти цели уже 150 миллиардов тенге и ведется строительство 70 школ во всех регионах страны. И депутаты мониторят, чтобы данные школы были современными, комфортными, способными предоставлять все необходимые знания и применять новые образовательные технологии.

На это же нацелена президентская программа «Нацфонд – детям». Депутаты оперативно инициировали и приняли необходимые законодательные акты, согласно которым уже с 1 января 2024 года на каждого несовершеннолетнего казахстанца будет открыт индивидуальный счет, куда будут ежегодно перечисляться средства от инвестиционных прибылей Нацфонда. В этом тоже есть большой элемент социальной справедливости.

Сегодня государство многое делает, чтобы восполнить пробелы и исправить перекосы в бюджетном и инвестиционном планировании. Мы занялись вопросами, которым не уделялось должного внимания все эти годы. И это не красивые мегапроекты и небоскребы, а жизненно необходимые объекты, от которых напрямую зависит каждодневное благополучие людей. Например, сегодня необходимо потратить очень большие ресурсы на восстановление и воссоздание критически важной инфраструктуры. Прежде всего речь идет о модернизации и строительстве ТЭЦ, инженерных сетей, большинство из которых имеет износ до 85% и более. Сюда же можно добавить строительство комфортных школ, о которых я уже говорил, больниц, дорог и многое другое.

Что справедливо для горожан, то должно быть справедливо и для наших сельчан. Поэтому активно заработала программа «Ауыл аманаты», направленная на повышение доходов жителей села. Проводится масштабная модернизация инфраструктуры в опорных селах. Так, до 2025 года, согласно предвыборной программе Президента, мы должны обеспечить 100% казахстанцев питьевой водой. Запланировано строительство 700 медицинских учреждений в сельской местнос­ти. И это лишь малая часть из того, что делается.

Когда эти процессы закончатся и мы выполним поставленные цели, обязательно у общества возникнут новые потребности. Это нормально. Но нам прежде всего необходимо ликвидировать базовое неравенство, исправить перекосы и дисбалансы.

– Вы упомянули верховенство права. Президент в своем выступлении по случаю вручения государственных наград ко Дню Республики также отдельно остановился на «диктатуре закона и порядка». Объясните, пожалуйста, что это такое и как оно связано с пониманием справедливости?

– Наша цель – это всеобщее равенство перед законами. Вне зависимости от статуса, толщины кошелька, фамилии. Это одна часть вопроса. А вторая – необходимость соблюдения принципа неотвратимости наказания за любой проступок перед обществом.

Давайте я попробую объяснить на примере Закона «О возврате активов». Определенная группа крупных предпринимателей или высокопоставленных чиновников годами использовали собственное привилегированное положение. Они организовывали незаконные монополии, вклинивались в производственные цепочки, получали сверхприбыли, а потом незаконно выводили активы. Сейчас главная задача государства – вернуть похищенное народу. Это будет сигнал обществу – мы не посмотрели, кто этот человек или чей это человек. Это и есть верховенство права.

С другой стороны, это еще и идеологическая задача. В обществе, точнее, в определенных его частях, укоренился правовой нигилизм. Зачем сообщать о преступлении? Почему мы должны рассказать правоохранительным органам, что сосед бьет жену или рисует в подъезде, мусорит? Кто-то не сообщает, потому что считает, что это ничего не изменит. Другой не хочет иметь дело с правоохранительными органами и считает такие действия чем-то предосудительным. Но нам нужно объяснить казахстанцам, что любые тяжелые преступления начинаются с малых. Если человек не понес наказания и избежал ответственности, то у него притупляются чувства, он начинает думать, что и в следующий раз уйдет от ответственности.

Очень важен общественный контроль и гражданское участие. Мы не можем повесить камеру видеонаблюдения в каждый дом, в каждую квартиру. Граждане тоже должны быть ответственными за то, что происходит рядом с ними. Я бы назвал это идеей всеобщего неравнодушия и взаимной ответственности. Это наряду с верховенством закона должно стать нашей главной идеологемой. Именно об этом говорил Президент, выступая на торжест­венном собрании, посвященном Дню Республики.

– А как с этим связаны изменения в политической системе? Разве нельзя было всего этого добиться без них?

– Они связаны напрямую. Смот­рите, Президент на самом деле начал с себя. Он ограничил собственные полномочия и возможности. Теперь гражданин Казахстана может быть Главой государства только один раз и на 7 лет. У него нет возможности поставить своих близких родственников на важные государственные посты или устроить в квазигосударственные компании. У него теперь нет полномочий по отмене актов акимов, тем более что их избирает народ. Аким – это уже самостоятельная фигура, новый политический субъект. Таким образом Президент подал сигнал и обществу, и элите, что монополизации власти больше не будет.

Мне, конечно, проще всего объяснить на примере Мажилиса. Сейчас мы имеем самый представительный за всю новую историю страны состав Парламента: 6 партий, одномандатники, соблюдены квоты для молодежи и женщин, действует инклюзивная группа депутатов, которая курирует вопросы людей с особыми потребностями. Мажилис, преж­де всего, представляет интересы разных групп казахстанцев: возрастных, профессиональных, гендерных, региональных и так далее. Конкуренция и плюрализм мнений в Мажилисе требуют от депутатов постоянного контакта со своими избирателями и округами. Это, в свою очередь, позитивно отражается на всей деятельности Мажилиса в целом – от депутатских запросов до качества законопроектов.

И не секрет, что раньше был определенный перекос в полномочиях в пользу исполнительной власти. Министры приходили в Парламент больше для формальности, что называется «отбывая номер». Сейчас, благодаря тому, что мы отошли от суперпрезидентской республики к формуле «президентская республика с сильным Парламентом», этот баланс выправился. По новой модели, предложенной Главой государства, партия «Amanat», победившая на выборах, предложила кандидатуру Премьер-министра. Это не только новая политическая культура, но и огромная ответственность. Правительство реально становится подотчетным представителям народа. Депутаты ставят перед министрами самые острые и злободневные вопросы, волнующие общество. Могу ответственно сказать, что нет ни одной серьезной темы, которая не обсуждалась бы в стенах Парламента. Объективно сегодня Мажилис – самая открытая государственная структура и главная общественная трибуна страны.

И это ключевой фактор, чтобы ресурсы распределялись более справедливо, а законы принимались без гнета лоббизма и фаворитизма. Каждый законопроект сейчас проходит через детальный разбор на комитетах, рабочих группах, в Общественной палате. Мы все показываем онлайн и в прямом эфире национальных телеканалов. Депутаты подвергают сомнению и тщательному анализу каждую норму, что позволяет снимать позиции с «двойным дном» или «мохнатой лапой». Это абсолютно в интересах каждого депутата: любой из них постоянно держит ответ перед своими избирателями.

А люди все знают и видят.

Красноречивый пример – это недавние поправки в законодательство о недрах, принятые депутатами. Наряду с инициативой Президента «Нацфонд – детям» они на практике реализуют конституционную норму о том, что земля и ее недра принадлежат народу страны. Это теперь не декларативная норма, а реальный приоритет, который работает на благо всех казахстанцев.

Еще один пример – это оперативное принятие по поручению Президента закона о специальной социальной выплате шахтерам и другим работникам вредных профессий. Это тоже восстановление справедливости в отношении сотен тысяч трудящихся и их семей. Данный вопрос не решался десятилетиями и стал большим шагом навстречу интересам людей. И это решение получило одобрение в обществе.

Отдельно надо сказать про выборы акимов: мы первые в Цент­ральной Азии пошли на эту прогрессивную реформу. Уже более двух лет избиратели напрямую выбирают акимов сельских округов. Избраны почти 1 700 акимов. Депутаты регулярно выезжают в регионы и видят, что избранные акимы более активны, они смелее ставят перед мажилисменами конкретные вопросы и требуют на них четкие ответы. Любопытно, что жители этих сел меньше критикуют своих избранных акимов, стараются им помогать и даже защищают их. Люди понимают, что они сами избрали своего акима и теперь вместе с ним несут взаимную ответственность. Это и есть действенность реформ Президента.

Мы идем дальше по пути развития реального местного самоуправления. На днях прошли пилотные выборы акимов 42 райо­нов и 3 городов областного значения. Вскоре они тоже станут всеобщими, а потом поднимутся на уровень выше – до глав городов областного значения. Если избранный аким не исполняет свои предвыборные обещания, плохо работает, то он окажется под прицелом депутатов маслихатов и собственных избирателей. Я напомню, что депутаты могут выразить вотум недоверия акиму.

Вскоре заработает и институт петиций, который был введен Законом «Об общественном контроле». Все это повышает под­отчетность органов госуправления. Политическая система становится более прозрачной, не позволяя кому-либо протас­кивать решения в собственных интересах. И это не косметические изменения, это серьезные решения, которые меняют саму природу исполнительной и представительной власти в центре и на местах.

– А не получится ли так, что общество останется равнодушным к политике? Как вовлечь людей в решение проблем?

– Безусловно, здесь нужно встречное движение. Но я уже писал на своей странице в Facebook, что президентские выборы, которые прошли год назад, дали обществу надежду на лучшее будущее. Я искренне так считаю.

Когда мы говорим об участии граждан в принятии государственных решений, то не подразумеваем, что они будут делать это все в свое время. Задача граж­дан – прежде всего, ходить на выборы. Если вы не пришли на участок, то решение за вас примет тот, кто нашел силы и время, чтобы отдать голос за акима или депутата. Абсентеизм, безусловно, только вредит.

С другой стороны, государство сейчас предлагает широкий пул инструментов – это обращения к депутатам маслихата или Мажилиса. Как письменные, так и личные. Давайте все-таки не будем забывать про вступление в политические партии и личное участие в политике – на сельском, районном, региональном или республиканском уровне. И вообще мы становимся страной, в которой теперь выборы будут происходить перманентно и станут политической обыденностью. Это новая реальность, в которую мы вступили.

Действует проект «Бюджет народного участия», который поз­воляет людям самим выбирать, на какие цели в городе тратить деньги прежде всего – дороги, детские площадки, парки и так далее. Снова скажу про институт онлайн-петиций. Я уверен, как только он заработает, мы увидим активное участие казахстанцев в поднятии насущных, реально волнующих их проблем. Первым звонком об этом послужила петиция о семейно-бытовом насилии, запущенная на частном сайте. Ее подписали 150 тысяч человек. Думаю, подобные прецеденты будут повторяться и заострять внимание государства и общества на проблемах, которые не решались или не были замечены до этого.

Концепция «Слышащего государства», заявленная Президентом еще в 2019 году, стала институциональной и очень инструментальной. Если в самом начале это была ориентация на общественное мнение в СМИ и социальных сетях, то сейчас появились все эти способы за­явить о своих потребностях или протестах непосредственно органам власти. В Мажилис каждую неделю поступают сотни обращений, и депутаты разбираются с проблемами, встречаются с людьми в регионах, ставят задачи государственным органам. Согласно Указу Президента министры и акимы сейчас в обязательном порядке встречаются с активными гражданами, которые задают острые и неудобные вопросы. Эти форматы реально снижают градус общественного недовольства и, самое главное, помогают решать проблемы людей! Поверьте моему опыту: это гораздо продуктивнее, нежели просто писать гневные посты и комментарии в соцсетях и заниматься диванным активизмом.

Я еще раз хочу сказать: политические реформы делались без расчета на быстрый и сию­минутный результат. Люди должны пройти через несколько электоральных кампаний, чтобы наконец понять, насколько важны их голоса. Они должны почувствовать силу, действенность, подлинность всех тех инструментов, которые дал им Глава государства для влияния на ситуацию в своем селе, районе, городе, области, стране.

Хотя, конечно, мы уже видим, как быстро растет конструктивная гражданская активность, и радуемся этой динамике. У нас очень хорошее общество, которое быстро модернизируется и меняется.

– Завершая, хочется спросить: Ерлан Жаканович, не секрет, что людей волнует прежде всего их материальное благополучие, рост реальных доходов. Как политические реформы Президента могут повлиять на это? Какая должна быть экономика в Справедливом Казахстане?

– На этот вопрос Президент ответил сам в своем Послании. Я могу остановиться на отдельных принципиальных моментах, которые он изложил в этом стратегическом документе.

В самом начале интервью я говорил, что реформы нужны были в том числе для формирования стабильного делового и инвестиционного климата. Когда в стране царят закон и порядок, когда защищены права и предпринимателей, и работников, то экономическая активность начинает расти. Все понимают, что их усилиям, их работе не угрожает ни произвол государственных органов, ни искусственные монополии. Верховенство права – системообразующий принцип.

Мажилис в первом чтении принял законопроект по вопросам ведения бизнеса, где снимаются излишние ограничения для предпринимателей, которые мешали работать и создавали потенциальные перекосы в регулировании, риски монополизации и коррупциогенность.

С другой стороны, мы будем ужесточать требования к крупным промышленникам, чтобы создавать условия для более ответственного отношения к недрам, предприятиям и работникам. Приоритет должен отдаваться тем предпринимателям, кто ответственно выполняет свои обязательства, развивает базу и технологии, вкладывается в своих работников и регионы, где они работают.

Скоро в Парламент во исполнение предвыборной программы Президента зайдет проект нового Налогового кодекса, который призван вывести из тени экономику, создать более справедливую систему налогообложения, убрать ненужные и вредные для экономики преференции и эксклюзии, многие из которых можно называть даже фамилиями их обладателей. Все это большая работа по наведению порядка, по ликвидации того самого неравенства, о котором я говорил выше.

Президент очень четко увидел и обозначил стратегический курс на ближайшие годы: нам необходимо сосредоточиться на наших конкурентных преимуществах. То есть логистическом потенциале с учетом развития Транскаспийского маршрута, увеличении переработки полезных ископаемых, в первую очередь редкоземельных металлов, которыми очень богата наша страна, создании условий для работы креативной, цифровой экономики, которая, как мы видим в последние годы, подарила не только Казахстану, но и человечеству в целом массу прекрасных талантов и дарований.

Я думаю, что это длительная и сложная работа, но за 7 лет нам предстоит удвоить наш ВВП, доведя его размер до 450 миллиардов долларов США к 2029 году. А это значит, что экономический рост должен быть интенсивный, связанный не только с увеличением добычи нефти или строительными проектами, а с технологиями, высокими компетенциями работников, развитой наукой и инновациями. Чтобы будущие поколения казахстанцев получили в наследство богатую страну, которой не страшны гео­политические потрясения или кризисы. В конечном счете это есть цель всех политических реформ.

Обратите внимание, Президент с первых дней последовательно выдвигает разные идеологические концепты: «Слышащее государство», «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», «Разные мнения – единая нация», «Мир внутри – мир вокруг», «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» и так далее. Сила и авторитет Главы государства заключаются в том, что он свою политическую философию и мировоззрение воплощает в конкретные государственные институты, новые общественные отношения, культуру, традиции и ценности современного Казахстана. И это находит живой отклик в сердцах наших соотечественников.