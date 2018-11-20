Президенту презентована новая форма полицейских

Общество
8353
Фото с сайта Президента РК
После совещания, посвященного модернизации деятельности органов внутренних дел, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов презентовал  Президенту РК Нурсултану Назарбаеву новую форму казахстанских полицейских, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.



Как сообщили в сюжете канала, глава МВД показал Главе государства окончательный вариант.

На кадрах видео видно, что новая омуниция сотрудников правоохранительных органов имеет надпись на латинице "POLITSIIA" и включает множество вариативных сочетаний для работы в любой сезон года. Особое внимание уделено головным уборам: полицейским предлагается носить вязанные шапки, ушанки и кепки.

Напомним, 19 ноября в Акорде состоялось совещание по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Открывая совещание, Президент Казахстана подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью находятся на его особом контроле.

Глава государства указал на необходимость осуществления содержательных и качественных изменений в сфере внутренних дел согласно направлениям текущего Послания народу Казахстана.

Отмечая важность модернизации, Глава государства поручил оптимизировать структуру и штаты органов внутренних дел, а также исключить несвойственные им функции.

Президент Казахстана подчеркнул, что существующие стандарты взаимоотношений полицейских с гражданами устарели и не учитывают современные реалии.

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
Строительство АЭС не несет в себе рисков, считают эксперты МАЭК
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
«Современные реакторы исключают возможность отклонения от протоколов безопасности» – эксперт о АЭС
Зал первооткрывателя Ботая
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
Призер международного фестиваля из Державинска
Преемственность идей мира и духовности: первый форум молодых религиозных лидеров прошел в Астане
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
О трансформации архивов в эпоху цифровизации говорили участники II Конгресса архивистов в Алматы
Куляш Кунантаева свою жизнь посвятила служению народу и стране
На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и образования
Совершенствуя климатическое законодательство
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Ждут туристов в Атырау
Кадры для атомной отрасли
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Primus inter pares
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

Преемственность идей мира и духовности: первый форум молоды…
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной…
Разрешение на оружие незаконно выдавали дебоширам и хулиган…
Костанайский супермаркет наказали за продажу товара выше це…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]