Президенту презентована новая форма полицейских

После совещания, посвященного модернизации деятельности органов внутренних дел, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов презентовал Президенту РК Нурсултану Назарбаеву новую форму казахстанских полицейских, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как сообщили в сюжете канала, глава МВД показал Главе государства окончательный вариант.
На кадрах видео видно, что новая омуниция сотрудников правоохранительных органов имеет надпись на латинице "POLITSIIA" и включает множество вариативных сочетаний для работы в любой сезон года. Особое внимание уделено головным уборам: полицейским предлагается носить вязанные шапки, ушанки и кепки.
Напомним, 19 ноября в Акорде состоялось совещание по вопросам модернизации деятельности органов внутренних дел под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева.
Открывая совещание, Президент Казахстана подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью находятся на его особом контроле.
Глава государства указал на необходимость осуществления содержательных и качественных изменений в сфере внутренних дел согласно направлениям текущего Послания народу Казахстана.