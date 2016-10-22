При крушении вертолета в России погибли двое казахстанцев
Талгат Исенов
Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило информацию о гибели двух граждан РК в результате крушения вертолета "Ми-8" в Ямало-Ненецком автономном округе России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
"Мы подтверждаем эту информацию, погибли два гражданина Казахстана", – сказал руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков.
По его словам, один из погибших являлся уроженцем Южно-Казахстанской области, второй – Северо-Казахстанской. Оба являлись работниками российской компании ООО "Спецстрой".
По словам руководителя пресс-службы МИД, со стороны дипломатов будет оказана вся необходимая помощь в процессе транспортировки тел погибших в Казахстан.
"Регион, где произошло ЧП, относится к консульскому округу консульства Казахстана в Омске. Наш консул уже работает по этому вопросу. Вся необходимая помощь родственникам погибших будет оказана, как с нашей стороны, так и со стороны российских представителей", – отметил Жайнаков.
Вертолет "Ми-8" авиакомпании "Скол", на борту которого находились 22 человека, в пятницу вечером совершил жесткую посадку в районе пос. Уренгой. 19 человек погибли, трое пострадали.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия.