Причина отравления пока неизвестна – Минздрав о ЧП с детьми в Карагандинской области

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

1 августа министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният посетила в больнице пострадавших воспитанников центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Вместе с акимом области и группой ведущих специалистов Минздрава Гиният посетила инфекционный центр областной клинической больницы, куда с тяжелым отравлением поступили 9 детей-воспитанников центра оказания специальных социальных услуг.

4 пациента в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких находятся в отделении интенсивной терапии.

Еще пятеро детей 10-15 лет госпитализированы в нейробоксированное отделение этой клиники, их состояние средней степени тяжести.

Далее глава ведомства проехала в городскую детскую больницу, где в отделении реанимации лежат еще двое пациентов из медико-социального учреждения.

«По словам специалистов, выявленные санитарно-гигиенические нарушения не могут вызвать острые кишечные инфекции (ОКИ) отдельной группы детей. Клинические признаки у пациентов не характерны для пищевого отравления, когда более выражены многократная рвота, частый жидкий стул, иногда с примесью, обезвоживание.

Отсутствует характерный спектр проявлений эпидпроцесса для ОКИ: массовость регистрации случаев за короткий промежуток времени, подверженность инфицированию лиц всех возрастов, особенно маленьких детей и более ослабленных, связь с употреблением какого-то одного продукта, в зависимости от объема порции и полученной дозы инфицирующего агента», – отметили в МЗ.

Создана специальная комиссия для расследования причин инцидента.

«Состояние детей находится на контроле Министерства здравоохранения. При необходимости будут проводиться консилиумы, телемедицинские консультации с ведущими профильными клиниками страны. Если нужно, детей переведут в республиканские организации», – заключили в ведомстве.

Напомним, 30-31 июля 2023 года 12 детей с инвалидностью – получатели услуг центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области – были госпитализированы с отравлением в больницу города Караганды. 31 июля один из них, ребенок с инвалидностью 2009 года рождения, скончался. Шестеро детей находятся в реанимации.

1 августа в больницу попали еще 2 ребенка из центра оказания ССУ. Таким образом, в больнице находятся 13 детей с инвалидностью. 

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия.

И.о. директора центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области и 12 сотрудников отстранены от работы

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