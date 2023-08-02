13 сотрудников оскандалившегося центра спецсоцуслуг в Караганде отстранены от работы

И.о. директора центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области и 12 сотрудников отстранены от работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В учреждение откомандированы специалисты из других организаций.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев выразил соболезнования родителям умершего мальчика.

«Мы искренне сожалеем о случившейся трагедии, из-за которой потеряли ребенка. Сейчас все силы брошены на то, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье детей, которые находятся в больнице. Врачи для этого делают всё возможное, – сказал Ермаганбет Булекпаев. – Хочу заверить, что это ЧП не пройдет бесследно: виновных накажут по всей строгости закона. Следственные органы проводят все необходимые мероприятия. А семье окажут всю необходимую помощь».

Умершему мальчику было 13 лет. По информации министра здравоохранения Ажар Гиният, причиной смерти стала сердечная и дыхательная недостаточность.

«Дети поступили с диагнозом «пищевое отравление» под вопросом, так как жаловались на повышение температуры, рвоту и боли в животе. Но предварительно анализы дают отрицательный результат на кишечную инфекцию. Инфекционную этиологию, то есть причину заболевания, пока мы не обнаружили.

На сегодня шестеро детей находятся в реанимационном отделении, у двоих из них состояние крайне тяжелое. У остальных на фоне проводимого лечения наблюдается улучшение, их состояние удовлетворительное», – пояснила Ажар Гиният.

По ее словам, окончательного диагноза еще нет, все лабораторные анализы находятся в работе.

Для оказания помощи и выяснения причин произошедшего в Караганду прибыли 10 ведущих специалистов из Астаны: главный внештатный детский инфекционист Динагуль Баешева, главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Нурила Малтабарова, 3 врача-токсиколога и другие. Они работают вместе с карагандинскими специалистами, среди которых – психиатры и детские неврологи.

Напомним, 30-31 июля 2023 года 12 детей с инвалидностью – получатели услуг центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области – были госпитализированы с отравлением в больницу города Караганды. 31 июля один из них, ребенок с инвалидностью 2009 года рождения, скончался. Шестеро детей находятся в реанимации.

1 августа в больницу попали еще 2 ребенка из центра оказания ССУ. Таким образом, в больнице находятся 13 детей с инвалидностью.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия.