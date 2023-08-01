Отравление детей в центре спецсоцуслуг в Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации

В центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области массово отравились дети, один из них скончался, шестеро в реанимации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Сообщается, что 30 июля двое детей в Центре оказания специальных социальных услуг для детей почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул.

Ещё 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализированы в больницу с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребёнка не удалось, рассказали в акимате.

Там же уточнили, что на сегодня шестеро детей находятся в реанимации, остальные под наблюдением врачей.

В больнице аким области Ермаганбет Булекпаев провёл оперативное совещание по результатам которого создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело и передано в управление специальных прокуроров Карагандинской области. Булекпаев отметил, что следствием будут определены и наказаны ответственные лица по всей строгости закона.

Исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности, добавили в акимате.

Руководитель инфекционного центра областной клинической больницы Ержан Жунусов подробно рассказал о состоянии детей.

«В настоящее время в нашем центре находится 9 пациентов, 4 пациента – в отделении реанимации и интенсивной терапии, они все на аппаратном управляемом дыхании, то есть ИВЛ. Состояние детей очень тяжелое. Они получают всю необходимую интенсивную терапию. Мы забрали биологические жидкости на исследование.

Кроме того в боксированном отделении находятся 5 пациентов – это дети в возрасте от 10 до 15 лет в состоянии средней степени тяжести, не лихорадят, диарейного синдрома у них нет.

В городской детской больнице наблюдается двое пациентов, в настоящий момент они в отделении реанимации в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как очень тяжелое, они находятся на ИВЛ.

Все дети за истекшие сутки получили помощь и консультации наших коллег.

Пациенты обследованы на все возможные инфекционные и экзогенные агенты. По результатам мы будем иметь четкую окончательную картину», – заключил доктор.