Массовое отравление детей в Карагандинской области: спецпрокуроры возбудили уголовное дело

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокуратура расследует массовое отравление детей в центре оказания специальных социальных услуг Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Фото: пресс-служба прокуратуры Шымкента

По факту пищевого отравления детей в центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия.

Уголовное дело принято в производство специальных прокуроров.

Кроме того, создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Назначены соответствующие экспертизы.

В рамках расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.

По данным ГП, всего в стране работают 84 учреждения, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям, в том числе детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью (37 центров оказания специальных медико-социальных услуг для детей, 47 детских домов, а также центров поддержки семьи с охватом 2 959 детей).

Генпрокуратура поручила уполномоченным госорганам и территориальным прокурорам провести комплексные проверки этих учреждений.

Напомним, 30 июля 2023 года в центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области массово отравились дети, один из них скончался, шестеро находятся в реанимации.

 

#уголовное дело #Караганда #спецпрокуроры #массовое отравление детей

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