Прием заявок на постановку в очередь на жилье временно приостановят в Нур-Султане

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
С 20 ноября по 13 декабря 2019 года запланировано приостановление приема заявлений по государственной услуге "Постановка на учет нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"Данная мера связана с запуском Единой национальной системы учета очередников на жилье и переносом данных в новую систему. После проведения технических работ, подача документов на постановку на учет нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда будет функционировать в штатном режиме. Приносим свои извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.
Для получения более полной информации можно обращаться в ГУ "Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан" по адресу: район "Алматы", проспект Кошкарбаев, №39, либо по телефону: 55-68-22.