​Приглашение на форум

Нурсултан Назарбаев провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо.

В ходе встречи собеседники отметили важность дальнейшего укреп­ления добрососедских отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и КНР.

Китайский дипломат передал Нурсултану Назарбаеву приглашение Председателя КНР Си Цзиньпина принять участие во II Форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь», который состоится в апреле нынешнего года в Пекине, сообщил официальный сайт Акорды.