Приговор для экс-прокурора Свежий выпуск 15 ноября 2023 г. 5:03 133 Любовь Доброта К пяти годам и пяти месяцам лишения свободы приговорен экс-прокурор Шымкента, бывший зампред антикоррупционной службы. фото из архива "КП" Бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов задержали в начале текущего года сотрудники Комитета национальной безопасности. Максата Кожабаева обвинили в совершении мошенничества по предварительному сговору в особо крупном размере с использованием служебного положения. На скамье подсудимых рядом с экс-прокурором оказался и его давний знакомый Закир Гуламов. Последний, по версии следствия, подстрекал к даче взятки и выполнял роль посредника между Максатом Кожабаевым и родственниками исполняющего обязанности руководителя инспекции транспортного контроля Астаны, задержанного по обвинению сразу по нескольким уголовным статьям. Якобы Максат Кожабаев, занимавший на тот момент должность заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции, готов был содействовать в смягчении приговора и переводе его под домашний арест за 120 тыс. долларов. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Самиддин Темиралиев, изучив в зале судебного заседания все имеющиеся материалы, показания свидетелей и заключения экспертизы, вынес обвинительный приговор за мошенничество. Веской уликой при этом стали диктофонные записи переговоров сообщников. В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, суд принял наличие на иждивении у 49-летнего Максата Кожабаева малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признано нарушение принятой им присяги. Свою вину в ходе судебного разбирательства он не признал. Осужденный лишен государственных званий и наград, ему запрещено занимать должности на госслужбе и в квазигосударственных предприятиях и организациях. По приговору суда Закиру Гуламову, признавшему свою вину и раскаявшемуся в содеянном, предстоит провести в местах лишения свободы пять лет и один месяц. Непосредственно взяткодатель, записывавший на диктофон все переговоры и явившийся с повинной, освобожден от уголовной ответственности. Родственники подсудимых сразу же после оглашения приговора выразили свое несогласие, заявив о том, что намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. #суд #приговор #коррупция #экс-прокурор