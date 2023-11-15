Приговор для экс-прокурора

Бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов задержали в начале текущего года сотрудники Комитета национальной безопасности. Максата Кожабаева обвинили в совершении мошенничества по предварительному сговору в особо крупном размере с использованием служебного положения.

На скамье подсудимых рядом с экс-прокурором оказался и его давний знакомый Закир Гуламов. Последний, по версии следствия, подстрекал к даче взятки и выполнял роль посредника между Максатом Кожабаевым и родственниками исполняющего обязанности руководителя инспекции транспортного контроля Астаны, задержанного по обвинению сразу по нескольким уголовным статьям. Якобы Максат Кожабаев, занимавший на тот момент должность замес­тителя председателя Агентства по противодействию коррупции, готов был содействовать в смягчении приговора и переводе его под домашний арест за 120 тыс. долларов.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Самиддин Темиралиев, изучив в зале судебного заседания все имеющиеся материалы, показания свидетелей и заключения экс­пертизы, вынес обвинительный приговор за мошенничество. Веской уликой при этом стали диктофонные записи переговоров сообщников.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, суд принял наличие на иждивении у 49-летнего Максата Кожабаева малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признано нарушение принятой им присяги. Свою вину в ходе судебного разбирательства он не признал. Осужденный лишен государственных званий и наград, ему запрещено занимать должности на госслужбе и в квазигосударственных предприятиях и организациях.

По приговору суда Закиру Гуламову, признавшему свою вину и раскаявшемуся в содеянном, предстоит провести в местах лишения свободы пять лет и один месяц. Непосредственно взяткодатель, записывавший на диктофон все переговоры и явившийся с повинной, освобожден от уголовной ответственности.

Родственники подсудимых сразу же после оглашения приговора выразили свое несогласие, заявив о том, что намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.