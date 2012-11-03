Приказ министра финансов Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 303 «Об утверждении Правил составления администраторами бюджетных программ консолидированной финансовой отчетности»Приказ министра финансов Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности»Приказ министра финансов Республики КазахстанО внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 7 сентября 2010 года № 444 «Об утверждении Учетной политики»Приказ министра внутренних дел Республики КазахстанО некоторых вопросах уголовно- исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
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Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Онлайн-марафон
В Казахстане открылись все избирательные участки
Премьер-министр РК проголосовал на выборах
Спикер Сената Маулен Ашимбаев отдал свой голос
В Казахстане проходят выборы в Мажилис и маслихаты
Проголосовал – и на службу! Карагандинские спасатели и сотрудники скорой помощи успели сделать выбор
Ерлан Кошанов отдал свой голос на выборах депутатов
Руководитель Администрации президента проголосовал на выборах депутатов
"Я сделал свой выбор": Ерлан Карин
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 марта
Свыше 14% казахстанцев проголосовало на выборах
Азаматхан Амиртай проголосовал на выборах депутатов
Верблюдоводы голосуют в Талдыкоргане
Долгожители Жетысу проголосовали первыми
Айдарбек Кожаназаров пришел на выборы в чапане
Азат Перуашев: ждем перемен
30,65 % граждан проголосовало на выборах в Мажилис и маслихаты
Казахстан присоединился к программе "Эффективное управление в интересах экономического развития в ЦА"
Первыми на избирательные участки Усть-Каменогорска пришли гвардейцы
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Елена Рыбакина одержала победу на крупном турнире в США
Уголовное дело возбудили после драки на руднике АО "Корпорация Казахмыс" в Улытауской области
Таблетки и SIM-карты пытались передать в колонию максимальной безопасности
Крупную партию осетра нашли в багажнике легковушки на трассе Актау - Форт - Шевченко
Из-за ЧП на теплосетях в Рудном закрыли несколько дорог
На 1,6 млрд тенге оштрафовали алматинских тепловиков за взятку
Какие города Казахстана наиболее привлекательны для жизни, выяснили ученые
Список жертв от отравления угарным газом пополнила супружеская пара
Скверы и школы вместо ЖК построят в Астане
Токаеву доложили о планах и результатах работы органов юстиции
Тамара Дуйсенова ответила, будет ли продолжать работать после выхода на пенсию
Последний шаг: житель Шымкента рассказал, почему решился на суицид
Потребителям Темиртау сделали перерасчет за отопление на 300 млн тенге
Победу в международном конкурсе World art games в Испании одержал 14-летний Данияр Жакыпбай
Двухголовый теленок родился в Актюбинской области
Алкоголя стали продавать вдвое больше в Казахстане
Есть ли угроза затопления в ЗКО, ответили спасатели
Источник достоверности и правдивости
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области