Приказы министров Республики Казахстан

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 5 октября 2010 года № 63Об утверждении регламента государственной услуги «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости»Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 3 марта 2011 года № 110Об утверждении Правил технологического взаимодействия участников перевозочного процессаПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана 14 марта 2011 года № 131Об утверждении Положения о деятельности противотуберкулезных организацийПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 6 января 2011 года № 22О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с послевузовским образованием в области здравоохранения, финансируемых из республиканского бюджета на 2010/2011 учебный годПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 15 февраля 2011 года № 87О внесении дополнения в приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 октября 2009 года № 546 «Об установлении Правил государственной регистрации, перерегистрации и отзыва решения о государственной регистрации продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных объектов, красителей, средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека»Приказ министра юстиции Республики Казахстан г. Астана от 11 марта 2011 года № 102О внесении изменения и дополнений в приказ и. о. министра юстиции Республики Казахстан от 3 ноября 2010 года № 305 «Об утверждении Правил проведения конкурса на замещение вакантной должности частного судебного исполнителя»
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