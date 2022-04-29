Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 28 апреля 2022 года № 29⁄477

СООБЩЕНИЕ

об итогах выборов депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего, состоявшихся 28 апреля 2022 года

28 апреля 2022 года состоялись выборы депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вмес­то выбывшего.

Баллотировались 2 кандидата.

На основании протокола избирательной комиссии города Нур-Султана о результатах подсчета голосов по выборам депутата Мажилиса Пар­ламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казах­стана, в списки избирателей внесены 527 избирателей, приняли участие в голосовании 425 человек, или 80,65 процента.

Установлены следующие итоги выборов депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана:

– за Кузиева Закиржана Пирмухамедовича подано 259 голосов, или 60,94 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

– за Тварионаса Виталия Ионо подано 128 голосов, или 30,12 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 25, или 5,88 процента от числа принявших участие в голосовании избирателей.

Депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемым Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего, избран Кузиев Закиржан Пирмухамедович, 1969 года рождения, председатель Наблюдательного совета ТОО «Универсал», проживает в городе Алматы, уйгур.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан