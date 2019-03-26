​Признание заслуг

В городском Дворце молодежи состоялся молодежный форум с участием около 600 студентов Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати. От их лица выступили местные активисты, выразившие полное согласие с инициативой Главы ­государства Касым-Жомарта­ ­Токаева дать главному городу страны имя Лидера нации ­Нурсултана ­Назарбаева.

Открыл мероприятие лидер областного молодежного крыла «Жас Отан» Уалихан Болатбек, который напомнил об истории становления нашего государства, отметив правильность выбранного Нурсултаном Назарбаевым стратегического пути развития страны.

Своими размышлениями относительно переименования поделились также первый проректор ТарГУ Аскар Абдуалы, заведующая кафедрой культуры и искусства Айгуль Кабиева, заведующая кафедрой философии и политологии Дина Колбаева и другие. Все они, напомнив огромные заслуги Первого Президента перед страной, выразили мнение: переименование столицы в Нур-Султан – лишь малая часть признательности и дань уважения Елбасы.

– Астана стала крупным, известным городом во многом благодаря именно Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву. Смена названия главного города – это дань уважения Первому Президенту страны. Мы абсолютно уверены, что история подтвердит правильность такого решения, – считает доктор философских наук, доцент, преподаватель Сакен Омаров.

– Молодежь полностью поддерживает решение о переименовании нашей столицы, – подчеркнула студентка ТарГУ Фируза Усибекова. – Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стоял у истоков создания нового образа столицы, поэтому, на мой взгляд, это верное историческое решение.

Завершилось мероприятие озвучиванием студентом юридического факультета Бекзатом Жумалиевым обращения участников форума к жамбылцам и концертной программой, подготовленной студентами вуза и артистами областной филармонии.

Подобные массовые акции в поддержку переименования столицы прошли также в локомотивном депо Жамбылского отделения железной дороги и на заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат».